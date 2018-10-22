Баркли: "Последние две недели – лучшие в моей карьере"

Плеймейкер "Челси" Росс Баркли считает, что последние две недели были лучшими в его профессиональной карьере.

За последние несколько дней Баркли успел вернуться в сборную Англии, оформить победный голевой пас в игре с "Саутгемптоном" и лично принести "синим" ничью в поединке с "Манчестер Юнайтед". По мнению Росса, этот отрезок стал лучшим в его карьере.



"Да, это действительно так. Я забил пару важных голов, сделал пару важных голевых передач, хорошо сыграл за сборную Англии. Это говорит лишь об одном: упорная работа всегда оправдывает себя".



"Я прибавил как игрок, повзрослел и стал лучше понимать игру. Я представляю большой клуб с большими амбициями, и своей игрой я пытаюсь показать, что соответствую им", - сообщил Баркли The Independent.