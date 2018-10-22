Баркли: "Последние две недели – лучшие в моей карьере"

Росс Баркли Плеймейкер "Челси" Росс Баркли считает, что последние две недели были лучшими в его профессиональной карьере.

За последние несколько дней Баркли успел вернуться в сборную Англии, оформить победный голевой пас в игре с "Саутгемптоном" и лично принести "синим" ничью в поединке с "Манчестер Юнайтед". По мнению Росса, этот отрезок стал лучшим в его карьере.

"Да, это действительно так. Я забил пару важных голов, сделал пару важных голевых передач, хорошо сыграл за сборную Англии. Это говорит лишь об одном: упорная работа всегда оправдывает себя".

"Я прибавил как игрок, повзрослел и стал лучше понимать игру. Я представляю большой клуб с большими амбициями, и своей игрой я пытаюсь показать, что соответствую им", - сообщил Баркли The Independent.




Метки Баркли, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.10.2018 15:40

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  1. beatboy 22.10.2018 16:48 # beatboy
    булки главное не расслабляй! и впахивай!

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  2. slash-lfc 22.10.2018 16:33 # slash-lfc
    Победный голевой пас. Ммм, это что-то новенькое))

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  3. ccchelsea 22.10.2018 15:59 # ccchelsea
    Краса Росс, продолжай в том же духе. Уже два матча нам вытянул, умница.

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  4. makeewadim 22.10.2018 15:50 # makeewadim
    Будет дальше бомбить, если даже затормозит, то надежды всегда подаёт! Он просто ебашит, несмотря ни на что.

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  5. farot 22.10.2018 15:47 # farot
    Хоть и выглядит слабее на фоне хорвата, но очень импонирует своим старанием и заряженностью

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  6. chebrec 22.10.2018 15:46 # chebrec
    Браво Росс!

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