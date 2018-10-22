Санчес неожиданно пропустил последнюю тренировку МЮ перед матчем с "Ювентусом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес неожиданно пропустил тренировку своей команды перед важнейшим матчем Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

В понедельник утром подопечные Жозе Моуриньо провели свое заключительное занятие в Каррингтоне перед домашним противостоянием с чемпионам Серии А.



Санчес, появившийся на замену на 83-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги против "Челси", не был замечен среди тренировавшихся игроков, передает ESPN. При этом какой-либо информации о травме Алексиса нет.



В прессе немедленно появились слухи, что отсутствие 29-летнего чилийца вызвано его желанием покинуть "Олд Траффорд". Еще на выходные издание The Times сообщало, что Санчес глубоко расстроен тактикой Моуриньо и дефицитом игрового времени.



Какой бы ни была истинная причина отсутствия Алексиса на тренировке, теперь его участие в матче против "Ювентуса" во вторник вечером находится под вопросом.