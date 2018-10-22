Андрей Ярмоленко надорвал ахилл
Углубленное обследование вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко подтвердило худшие опасения. Игрок действительно надорвал ахиллово сухожилие.
Ярмоленоко, приобретенный минувшим летом у дортмундской "Боруссии" за 17.5 миллионов фунтов, сыграл в каждом из первых девяти матчей "молотобойцев" в новом сезоне Премьер-Лиги.
Андрей вышел в стартовом составе на субботнее дерби с "Тоттенхэмом", но был заменен еще до перерыва, получив травму на ровном месте, без контакта с кем-либо.
Как стало известно BBC, углубленное обследование подтвердило надрыв ахилла, и в ближайшее время 28-летний украинец будет прооперирован.
Учитывая характер повреждения, восстановление займет около шести месяцев. Для Андрея будет большой удачей, если он вернется на футбольное поле до окончания сезона.
22.10.2018 14:00
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единственный хохол которого жаль(нет)
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ярмольник говнецо
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только разыгрался...
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прям злой рок какой то над хохлами
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