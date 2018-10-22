Андрей Ярмоленко надорвал ахилл

Андрей Ярмоленко Углубленное обследование вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко подтвердило худшие опасения. Игрок действительно надорвал ахиллово сухожилие.

Ярмоленоко, приобретенный минувшим летом у дортмундской "Боруссии" за 17.5 миллионов фунтов, сыграл в каждом из первых девяти матчей "молотобойцев" в новом сезоне Премьер-Лиги.

Андрей вышел в стартовом составе на субботнее дерби с "Тоттенхэмом", но был заменен еще до перерыва, получив травму на ровном месте, без контакта с кем-либо.

Как стало известно BBC, углубленное обследование подтвердило надрыв ахилла, и в ближайшее время 28-летний украинец будет прооперирован.

Учитывая характер повреждения, восстановление займет около шести месяцев. Для Андрея будет большой удачей, если он вернется на футбольное поле до окончания сезона.



Метки Вест Хэм, травмы, Ярмоленко

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2018 14:00

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  1. rap-woiska 22.10.2018 14:44 # rap-woiska
    единственный хохол которого жаль(нет)

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  2. raka-eve 22.10.2018 14:43 # raka-eve
    ярмольник говнецо

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  3. wolfsmensch 22.10.2018 14:42 # wolfsmensch
    только разыгрался...

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  4. villas-boas 22.10.2018 14:19 # villas-boas
    прям злой рок какой то над хохлами

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