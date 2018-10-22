Андрей Ярмоленко надорвал ахилл

Углубленное обследование вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко подтвердило худшие опасения. Игрок действительно надорвал ахиллово сухожилие.

Ярмоленоко, приобретенный минувшим летом у дортмундской "Боруссии" за 17.5 миллионов фунтов, сыграл в каждом из первых девяти матчей "молотобойцев" в новом сезоне Премьер-Лиги.



Андрей вышел в стартовом составе на субботнее дерби с "Тоттенхэмом", но был заменен еще до перерыва, получив травму на ровном месте, без контакта с кем-либо.



Как стало известно BBC, углубленное обследование подтвердило надрыв ахилла, и в ближайшее время 28-летний украинец будет прооперирован.



Учитывая характер повреждения, восстановление займет около шести месяцев. Для Андрея будет большой удачей, если он вернется на футбольное поле до окончания сезона.