9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Харри Магуайр и Пьер-Эмерик Обамеянг В понедельник 22 октября поединком "Арсенала" и "Лестера" завершится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 22:00 Онлайн-трансляция

К этому домашнему матчу "Арсенал" подходит в статусе явного фаворита, одержав девять побед кряду с учетом всех соревнований, включая шесть в Премьер-Лиге. Однако главный тренер "канониров" Унаи Эмери не устает предостерегать от эйфории и напоминать, что многие из этих результатов были добыты против скромных команд и при весьма посредственной игре.

Впрочем, в своем предыдущем матче — победа 1:5 над "Фулхэмом" — подопечным Эмери удалось и добыть отличный результат, и показать отличную игру, что не может не воодушевлять болельщиков, которые, наконец, видят медленное, но планомерное развитие своей команды после многих лет застоя.

"Лестеру" тоже может похвастать кое-какими улучшениями. Будучи совместно худшей выездной командой Премьер-Лиги в 2018 году по пропущенным мячам (27, как и у "Вест Хэма"), "лисы" выиграли два из трех последних матчей за пределами "Кинг Пауэр" — столько же, сколько из 11 предыдущих.

В рамках Премьер-Лиги "Арсенал" еще никогда не проигрывал дома "Лестеру", одержав 11 побед подряд в таких матчах. В рамках высшего дивизиона "лисы" ни разу не выиграли в 21 последнем выезде к "канонирам" — эта серия длится с их победы 0:2 в 1973 году.

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не ездил в сборную Габона, но за свой клуб сыграть сможет. Петр Чех, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Месут Озил решили свои проблемы со здоровьем. Сократис Папастатопулос под большим вопросом из-за травмы лодыжки, полученной в сборной Греции.

Капитан "Лестера" Уэс Морган был удален против "Эвертона" и теперь вынужден отбыть дисквалификацию. Демарай Грей остается в лазарете.



Метки анонс тура, Арсенал, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2018 13:40

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  1. rj1992 22.10.2018 15:15 # rj1992
    тб 2.5 =75%(совет ставить 5 % от банка и даже больше)

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  2. slash-lfc 22.10.2018 14:47 # slash-lfc
    Ну тут изи победа Лестера.

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  3. gavriil 22.10.2018 14:45 # gavriil
    Олды тут?

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  4. grummer 22.10.2018 14:38 # grummer
    обз+тотал 3.5 б.
    по идее ничейку 2-2 скатают.

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  5. kolyandr 22.10.2018 14:25 # kolyandr
    2-2 дубль обама

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  6. toha-bludsikir 22.10.2018 14:23 # toha-bludsikir
    жду поезда братишки из Катара. потом поедем на матч королей в Харьков

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  7. tot35 22.10.2018 14:16 # tot35
    С форой (-3,5) надо

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  8. chebrec 22.10.2018 14:11 # chebrec
    Массимо Каррера (((((((((((

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  9. element-ekb 22.10.2018 14:04 # element-ekb
    Не помню скучных игр с ними.

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  10. brown-ale 22.10.2018 13:56 # brown-ale
    Арсенал победит с перевесом в два гола, грузите хату.

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  11. lfcynwa 22.10.2018 13:46 # lfcynwa
    пусть победит сильнейший, хотя более симпатичны канониры - Эмери без эйфории, прагматично доставляет результат.

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