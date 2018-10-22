9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 22 октября поединком "Арсенала" и "Лестера" завершится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 22:00 Онлайн-трансляция



К этому домашнему матчу "Арсенал" подходит в статусе явного фаворита, одержав девять побед кряду с учетом всех соревнований, включая шесть в Премьер-Лиге. Однако главный тренер "канониров" Унаи Эмери не устает предостерегать от эйфории и напоминать, что многие из этих результатов были добыты против скромных команд и при весьма посредственной игре.



Впрочем, в своем предыдущем матче — победа 1:5 над "Фулхэмом" — подопечным Эмери удалось и добыть отличный результат, и показать отличную игру, что не может не воодушевлять болельщиков, которые, наконец, видят медленное, но планомерное развитие своей команды после многих лет застоя.



"Лестеру" тоже может похвастать кое-какими улучшениями. Будучи совместно худшей выездной командой Премьер-Лиги в 2018 году по пропущенным мячам (27, как и у "Вест Хэма"), "лисы" выиграли два из трех последних матчей за пределами "Кинг Пауэр" — столько же, сколько из 11 предыдущих.



В рамках Премьер-Лиги "Арсенал" еще никогда не проигрывал дома "Лестеру", одержав 11 побед подряд в таких матчах. В рамках высшего дивизиона "лисы" ни разу не выиграли в 21 последнем выезде к "канонирам" — эта серия длится с их победы 0:2 в 1973 году.



Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не ездил в сборную Габона, но за свой клуб сыграть сможет. Петр Чех, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Месут Озил решили свои проблемы со здоровьем. Сократис Папастатопулос под большим вопросом из-за травмы лодыжки, полученной в сборной Греции.



Капитан "Лестера" Уэс Морган был удален против "Эвертона" и теперь вынужден отбыть дисквалификацию. Демарай Грей остается в лазарете.