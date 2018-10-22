"Барселона" заинтересовалась Эриком Дайером

"Барселона" готова сделать предложение о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера в зимнее трансферное окно.

Прямо сейчас каталонский клуб ищет игрока, который смог бы заменить травмированного Самюэля Умтити. Француз получил серьезное повреждение, из-за чего может пропустить значительную часть сезона.



Несмотря на то, что Дайер, как правило, играет в опорной зоне, "Барселона" видит в Эрике наиболее подходящую кандидатуру. Как сообщает TEAMtalk, каталонцы могут сделать предложение по англичанину уже в январе.



Боссов "Барселоны" впечатляет универсальность Дайера, который может сыграть как в полузащите, так и в обороне. Вдобавок, Эрик великолепно провел недавний матч Лиги Наций с Испанией, благодаря чему сделал себе имя в местных кругах.