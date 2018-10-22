Невилл попросил нападающих МЮ взять пример с "Ливерпуля"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что нападающим "Манчестер Юнайтед" неплохо бы поучиться у Мохамеда Салаха и Садио Мане из "Ливерпуля".
Невилл остался под впечатлением от игры Антони Мартиаля в субботнем матче с "Челси". По словам Гари, теперь француз и его одноклубники должны чаще выходить на ударные позиции и помогать команде так же, как нападающие "Ливерпуля".
"Юнайтед" нужна помощь от атакующих игроков, у них в нападении слишком много таланта. Подумайте, каким мастерством обладают Лукаку, Санчес, Рэшфорд и Мартиаль. Им нужно больше влиять на игру".
"Я хочу, чтобы Мартиаль с Рэшфордом чаще забегали за спину Лукаку. Посмотрите, что делают Салах и Мане в "Ливерпуле". Они постоянно открываются в штрафной".
"Я не хочу, чтобы они играли узко, но им нужно чаще оказываться на ударных позициях. Только так они смогут больше забивать и влиять на игру", - сообщил Невилл.
22.10.2018 12:00
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Ага, а потом контратака и гол, у МЮ защита похуже чем у Ливерпуля, + Погба через раз обороняется, а то и реже
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иксперт от боха
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Лол, какие забегания в игре со сплошными навесами?
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