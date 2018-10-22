Невилл попросил нападающих МЮ взять пример с "Ливерпуля"

Мартиаль и Рэшфорд Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что нападающим "Манчестер Юнайтед" неплохо бы поучиться у Мохамеда Салаха и Садио Мане из "Ливерпуля".

Невилл остался под впечатлением от игры Антони Мартиаля в субботнем матче с "Челси". По словам Гари, теперь француз и его одноклубники должны чаще выходить на ударные позиции и помогать команде так же, как нападающие "Ливерпуля".

"Юнайтед" нужна помощь от атакующих игроков, у них в нападении слишком много таланта. Подумайте, каким мастерством обладают Лукаку, Санчес, Рэшфорд и Мартиаль. Им нужно больше влиять на игру".

"Я хочу, чтобы Мартиаль с Рэшфордом чаще забегали за спину Лукаку. Посмотрите, что делают Салах и Мане в "Ливерпуле". Они постоянно открываются в штрафной".

"Я не хочу, чтобы они играли узко, но им нужно чаще оказываться на ударных позициях. Только так они смогут больше забивать и влиять на игру", - сообщил Невилл.




Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Невилл, Рэшфорд

Автор foxmcfc   

Дата 22.10.2018 12:00

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  1. ilovemanutd 22.10.2018 12:24 # ilovemanutd
    Ага, а потом контратака и гол, у МЮ защита похуже чем у Ливерпуля, + Погба через раз обороняется, а то и реже

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  2. frisby 22.10.2018 12:18 # frisby
    иксперт от боха

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  3. gerrard08 22.10.2018 12:16 # gerrard08
    Лол, какие забегания в игре со сплошными навесами?

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