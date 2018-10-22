"Челси" позволит Сарри наказать своего помощника
"Челси позволит Маурицио Сарри применить любые дисциплинарные меры в отношении ассистента Марко Янни.
Янни бурно отпраздновал гол "синих" на 96-й минуте матча с "Манчестер Юнайтед", размахивая кулаком прямо перед носом Жозе Моуриньо. Поведение Марко спровоцировало разборку с участием португальца.
После матча Янни принес извинения Моуриньо, тогда как Сарри пообещал, что внимательно изучит инцидент и подумает, что сделать со своим ассистентом. Как сообщает Sky Sports, "Челси" вмешиваться в ситуацию не будет.
Боссы клуба позволят Маурицио применить самые суровые меры в отношении помощника. Сарри накажет Янни по своему усмотрению, уточняет источник.
22.10.2018 11:00
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Суть дело не меняет))
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