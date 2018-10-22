Уилшир остался бы в "Арсенале", если бы Венгер не ушел
Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что остался бы в "Арсенале", если бы Арсен Венгер не покинул должность главного тренера.
Уилшир является воспитанником "канониров", посвятив клубу в общей сложности 17 лет своей жизни. Однако минувшим летом Джек побеседовал с Унаи Эмери, сменивший Венгера на тренерском мостике, и принял решение уйти свободным агентом.
По словам 26-летнего англичанина, именно смена главного тренера побудила его отказаться от нового контракта и покинуть "Арсенал" — от Венгера Уилшир просто бы не смог уйти.
"Если бы Арсен остался, то остался бы и я — из-за того влияния, которое он оказывал на мою карьеру, из-за того доверия, которое он проявлял ко мне. Он доверял мне капитанскую повязку и очень меня уважал".
"На самом деле я уже практически согласился остаться. А затем он ушел, и это изменило ситуацию".
"Прежде Арсен говорил мне: "Останься и сражайся за возвращение в состав, как ты умеешь". Я знал Арсена и знал, что он верит в меня. Поэтому я знал, что смогу делать то, что он просит от меня".
"Я знал, что Арсен будет ставить меня в состав, если я решу проблемы со здоровьем и буду хорошо тренироваться. Так и было. Но затем ситуация в клубе изменилась, для них началась новая эра, и для меня, наверное, тоже настало время двигаться дальше", — сообщил Уилшир Islington Gazette.
22.10.2018 10:00
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