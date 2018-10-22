"Челси", "Сити" и "Ливерпуль" совместно установили рекорд Премьер-Лиги

Впервые в истории Премьер-Лиги сразу три команды остаются без поражений после девяти стартовых матчей сезона.

Гол Росса Баркли на шестой и одновременно заключительной минуте в субботу позволил "Челси" вырвать ничью 2:2 в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".



Таким образом, "Челси", а также "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", отпраздновавшие победы в тот же день, остаются без единого поражения после девяти стартовых матчей, и подобное происходит впервые в эру Премьер-Лиги.



Если выйти за рамки Премьер-Лиги, то прежде было только два случая, когда сразу три команды оставались так долго без поражений после старта сезона в высшем дивизионе Англии.



В сезоне 1978/79 "Ливерпуль", "Эвертон" и "Ноттингем Форест" ни разу не проиграли в девяти первых матчах. Спустя 12 лет их достижение повторили "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Кристал Пэлас".



Как отмечает официальный веб-сайт Премьер-Лиги, в обоих случаях чемпионский титул брала команда именно из этого трио: "Ливерпуль" в 1978/79 и "Арсенал" в 1990/91. Это обстоятельство должно вдохновить "синих", "горожан" и "красных".