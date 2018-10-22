Моуриньо в ярости от утечки состава на матч с "Челси"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо инициировал расследование внутри клуба после утечки стартового состава "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Челси".

Выходя из лондонского отеля, где остановились "красные дьяволы" на субботний матч, Моуриньо пребывал в ярости от того, что в социальных сетях распространилась информация о его стартовом составе.

Например, широкой общественности — а значит и сопернику — стало известно, что Моуриньо собирается выпустить с первых минут Хуана Мату. Таким образом, "Челси" получил дополнительную форму перед игрой.

Теперь Жозе хочет знать, из-за кого произошла утечка. Информацией о том, кто выйдет на поле "Стэмфорд Бридж" в числе первых 11, располагали лишь сами футболисты и члены тренерского штаба.

Подобная утечка происходит с "Юнайтед" уже во второй раз в этом сезоне. Впервые это случилось во время выезда "дьяволов" к "Вест Хэму" в прошлом месяце. И в том, и в другом матче подопечным Моуриньо победить не удалось.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2018 09:00

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  1. radik86radik 22.10.2018 09:19 # radik86radik
    Моур как обычно, ищет виноватых в своей бесталанности)))

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  2. chr1s8rown 22.10.2018 09:15 # chr1s8rown
    крысы , а не игроки

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  3. liverpool1892est 22.10.2018 09:09 # liverpool1892est
    Маразм крепчал

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