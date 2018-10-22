Моуриньо в ярости от утечки состава на матч с "Челси"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо инициировал расследование внутри клуба после утечки стартового состава "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Челси".
Выходя из лондонского отеля, где остановились "красные дьяволы" на субботний матч, Моуриньо пребывал в ярости от того, что в социальных сетях распространилась информация о его стартовом составе.
Например, широкой общественности — а значит и сопернику — стало известно, что Моуриньо собирается выпустить с первых минут Хуана Мату. Таким образом, "Челси" получил дополнительную форму перед игрой.
Теперь Жозе хочет знать, из-за кого произошла утечка. Информацией о том, кто выйдет на поле "Стэмфорд Бридж" в числе первых 11, располагали лишь сами футболисты и члены тренерского штаба.
Подобная утечка происходит с "Юнайтед" уже во второй раз в этом сезоне. Впервые это случилось во время выезда "дьяволов" к "Вест Хэму" в прошлом месяце. И в том, и в другом матче подопечным Моуриньо победить не удалось.
22.10.2018 09:00
Просмотров: 898
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Моур как обычно, ищет виноватых в своей бесталанности)))
(ответить)
крысы , а не игроки
(ответить)
Маразм крепчал
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий