Моуриньо в ярости от утечки состава на матч с "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо инициировал расследование внутри клуба после утечки стартового состава "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Челси".

Выходя из лондонского отеля, где остановились "красные дьяволы" на субботний матч, Моуриньо пребывал в ярости от того, что в социальных сетях распространилась информация о его стартовом составе.



Например, широкой общественности — а значит и сопернику — стало известно, что Моуриньо собирается выпустить с первых минут Хуана Мату. Таким образом, "Челси" получил дополнительную форму перед игрой.



Теперь Жозе хочет знать, из-за кого произошла утечка. Информацией о том, кто выйдет на поле "Стэмфорд Бридж" в числе первых 11, располагали лишь сами футболисты и члены тренерского штаба.



Подобная утечка происходит с "Юнайтед" уже во второй раз в этом сезоне. Впервые это случилось во время выезда "дьяволов" к "Вест Хэму" в прошлом месяце. И в том, и в другом матче подопечным Моуриньо победить не удалось.