"Тоттенхэм" присмотрел замену Алдервейрелду в "Сампдории"

"Тоттенхэм" приступил к активным поискам замены для защитника Тоби Алдервейрелда, присмотрев на эту роль Йоакима Андерсена из "Сампдории".

Как известно, контрактная ситуация Алдервейрелда такова, его уход из "Тоттенхэма" неизбежен — или по окончании сезона, или уже в январе.



"Шпоры" уже даже не пытаются склонить 29-летнего бельгийца к новой сделке, а присматривают ему замену. По информации The Sun, внимание лондонского клуба привлек 22-летний Андерсен.



Как и Тоби, Йоаким упорно не соглашается на новый контракт со своим клубом, а его действующий истекает через 18 месяцев. Это позволяет "Тоттенхэму" надеяться, что "Сампдория" отпустит датчанина в январе не более чем за 25 миллионов фунтов.



Добавим, что минувшим летом одна звезда "Сампдории" уже променяла Геную на Северный Лондон. Речь о полузащитнике Лукасе Торрейре, который перебрался в "Арсенал".