Клопп объяснил изменение стиля "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему в этому сезоне его команда стала играть в другой футбол, проведя аналогию с собакой.

Минимальная победа над "Хаддерсфилдом" в субботу стала для "красных" шестым матчем, в котором они сохранили свои ворота на замке. В девяти первых турах Премьер-Лиги "Ливерпуль" пропустил только три гола, и это лучший старт сезона в истории клуба с точки зрения оборонительной игры.



При этом игра "Ливерпуля" в атаке слегка потускнела относительно прошлого сезона. "Красные" стали демонстрировать более прагматичный футбол, однако Клопп рад этому и считает, что таким образом его команда развивается.



"Это говорит о развитии. Конечно, всегда нужно развиваться".



"Мы вели 1:0 в счете и были вынуждены обороняться, на другом пространстве. В прошлом году нашим грозным оружием был высокий прессинг, но в моменты, когда соперник отказывался играть в открытый футбол, нам лишь оставалось сказать: "Ну, извините".



"Это как с собакой. Если вы не дадите ей ее любимую игрушку, а бросите что-нибудь другое, она подумает: "Нет, я не хочу эту, я хочу другую. Я хочу играть в высокий прессинг".



"Таким образом ты развиваешься, шаг за шагом, делаешь другие вещи. Теперь мы должны лучше прессинговать в полузащите. Против "Хаддерсфилда" не это было проблемой — проблема была в том, что мы могли лучше распорядиться мячом".



"Наверное, это будет не самый знаменитый матч, когда люди будут оглядываться назад. Но я видел по крайней мере пять или шесть ситуаций, когда у нас был мяч в правильной зоне между линиями".



"Нам лишь оставалось сделать еще один пас, потому что рывок игрока уже имелся. Однако этот последний пас приходил не туда. Это неприятно, потому что ты движешься в одном направлении, затем теряешь мяч и вынужден бежать в другом направлении".



"Поэтому им был хорошо, а нам — нет. Но таким образом развивается твоя игра. Меня устраивает результат".



"До матча кто-то сказал мне, что у меня ужасная статистика против трех худших клубов на выезде. Нельзя побеждать только с помощью атакующего футбола. Это невозможно, потому что ты играешь слишком открыто, а поле слишком велико".



"Ты должен быть организован, но в то же время креативен. Нам действительно не хватало лишь последнего паса, последнего касания. В остальном мы сыграли нормально".



"Однако будет ложью, если я скажу: "Меня это устраивает. Если мы проведем 20 таких матчей подряд, я приму это".



"Нас не всегда должна выручать штанга или пенальти, который никто не видит — я не знаю, был ли там пенальти. Мы должны созидать сами, и в этом наши амбиции", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.