Бернарду Силва: "Сити" голоден до новых трофеев и побед"

Плеймейкер "Манчестер Сити" Бернарду Силва предупредил, что его команда не собирается сбавлять обороты в своем стремлении к успеху.

В прошлом сезоне "горожане" завоевали титул Премьер-Лиги, побив кучу многолетних рекордов. Однако в новой кампании команды Хосепа Гвардиолы не демонстрирует никаких признаков самоуспокоенности и, как кажется, может замахнуться на свое прошлогоднее достижение.



Находясь под впечатлением от победы 5:0 над "Бернли", Силва заверил, что "Сити" по-прежнему голоден до трофеев и не думает останавливаться.



"Обычно после международного перерыва большинство команд играют немного хуже, чем они привыкли, но мы были полностью сосредоточены. Мы голодны до новых трофеев и побед".



"Команда великолепно стартовала и находится на вершине лиги, а в Лиге Чемпионов мы хотим обыграть "Шахтер" и возглавить группу. Также мы вышли в следующий раунд Кубка Лиги, поэтому старт сезона нам удался. Нужно продолжать в том же духе", — цитирует Силву The Independent.