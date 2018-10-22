Эмери рассчитывает на прогресс Озила после ухода из сборной Германии

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что решение завершить карьеру в сборной Германии поможет полузащитнику Месуту Озилу улучшить свою игру за клуб.

Столкнувшись с жесточайшей критикой после провального для немцев Чемпионата Мира в России, Озил завершил международную карьеру. В отличие от большинства своих одноклубников, последние две недели Месут провел на базе "Арсенала", никуда не уезжая.



Эмери рад, что у его подопечного появилось больше времени на тренировки, и надеется, что так Озил сможет быстрее адаптироваться к новому стилю "канониров".



"Многие наши игроки сыграли по два матча за свои сборные, поэтому им непросто".



"Когда игроки перестают уезжать на эти матчи, это помогает им лучше сосредоточиться на клубе, на тренировках и на улучшении определенных вещей. Это может помочь ему быстрее проникнуться нашими идеями футбола", — цитирует Эмери The Telegraph.