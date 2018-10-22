Азар получил травму спины в матче с "Юнайтед"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар получил небольшую травму спины против "Манчестер Юнайтед" и теперь рискует пропустить следующий матч своего клуба.

В субботнем матче на "Стэмфорд Бридж", завершившемся вничью 2:2, на Азаре несколько раз грубо нарушали правила. Еще в первом тайме Эшли Янг и Неманья Матич получили по желтой карточке, сбивая с ног Эдена.



Особенно болезненным для 27-летнего бельгийца вышел фол Янга, передает The Telegraph. Во втором тайме Азар испытывал определенный дискомфорт, а после матча даже сообщил друзьям, что не мог нормально ускоряться.



Возникшие у Эдена проблемы со спиной не выглядят серьезными, однако риск может быть слишком велик, чтобы Азар принял участие в домашнем матче Лиги Европы против БАТЭ в ближайший четверг.



Ожидается, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри побережет Азара, забившего восемь голов в восьми последних матчах, до выезда к "Бернли" в воскресенье.