Давид Луис раскритиковал тактику Моуриньо

Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что в субботнем матче против "Манчестер Юнайтед" только его команда хотела играть в футбол.

По мнению Давида, план его бывшего тренера Жозе Моуриньо на матч, завершившийся вничью 2:2, состоял лишь в том, чтобы мешать играть "синим" и уповать на контратаки. Футбол в исполнении "Юнайтед" не впечатлил бразильца.



"Мы старались играть в футбол с самого начала и до самого конца. Мы контролировали игру, владея мячом, пытались создать пространство, чтобы забить. Они же приехали просто защищаться и контратаковать".



"Думаю, до перерыва только мы играли в футбол. Мы могли бы лучше справиться со своей задачей, забить второй гол и убить интригу. Но, как вы знаете, побеждать в Премьер-Лиге нелегко. Особенно когда тебе противостоит большой соперник".



"Только наша расточительность позволила им вернуться в игру и даже получить шанс на победу. Они воспрянули духом, забили не без доли везения, и нам внезапно стало тяжело. К счастью, в конце мы тоже ответили", - сообщил Луис официальному сайту клуба.