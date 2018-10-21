"Челси" "стыдно" из-за поступка своего ассистента

"Челси" испытывает "злость и глубокий стыд" из-за инцидента с участием своего ассистента Марко Янни и главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, помощник Маурицио Сарри слишком бурно отпраздновал гол Росса Баркли на исходе компенсированного времени, сделав это прямо перед Моуриньо, чем вызвал гневную реакцию у наставника "Юнайтед". Жозе вскочил со своего места и попытался догнать провокатора, из-за чего случилась массовая стычка с привлечением стюардов.



Поступок Янни, который прежде в течение двух лет ассистировал Сарри в "Наполи", носит откровенно провокационный характер. Как показывают видеоповторы, Марко дважды отпраздновал гол перед Моуриньо, агрессивно махнув кулаком перед лицом Жозе, а затем вернувшись к чужой скамейке и еще раз показав свою радость.



Sky Sports делится и другими подробностями. Большую часть матча Янни провел на верхнем ярусе Восточной трибуны и лишь за 15 минут до конца спустился к технической зоне — что он имеет право делать как аналитик в штабе Сарри.



Однако в клубе считают, что Янни, покинув свое место и устроив провокацию, повел себя неподобающим образом для работника "Челси". Злость и глубокий стыд — это те чувства, что испытывают боссы "синих".



Добавим, что после матча Янни извинился перед Моуриньо, и тот простил своего обидчика, о чем затем рассказал прессе.



