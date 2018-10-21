Пюэль сомневается, что "Арсенал" поборется за титул

Эмери и Пюэль Перед визитом на "Эмирейтс" главный тренер "Лестера" Клод Пюэль усомнился в шансах "Арсенала" на чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Несмотря на то, что" канониры" одержали шесть побед подряд и вплотную подобрались к лидерам Премьер-Лиги, Пюэль сомневается, что команде Унаи Эмери по-настоящему удастся поучаствовать в чемпионской гонке.

"Они неудачно стартовали, проиграли два первых матча, но затем хорошо потрудились и выдали серию из девяти побед подряд. Они выигрывают, независимо от турнира – в Кубке Лиги, Лиге Европы и Премьер-Лиге".

"У них невероятная серия, но давайте посмотрим, поборются ли они за титул на самом деле. Они очень уверенны прямо сейчас, очень хладнокровны. Уверен, их ждет яркое будущее, но насчет титула я не уверен", - сообщил Пюэль Leicester Mercury.




Метки Арсенал, Лестер, Премьер-Лига, Пюэль

Автор foxmcfc   

Дата 21.10.2018 22:00

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  1. recyjoed 21.10.2018 22:36 # recyjoed
    И опустит их на эмирейтс) Красава Клод!

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  2. al-faarabi 21.10.2018 22:36 # al-faarabi
    это АПЛ, выиграть может любой

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