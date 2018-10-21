Янг потребовал от "Юнайтед" атакующего футбола против "Ювентуса"

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг потребовал от своей команды сыграть в атакующий футбол против "Ювентуса".

В двух своих последних матчах — против "Ньюкасла" перед международный перерывом и против "Челси" накануне — "красные дьяволы" преображались во втором тайме, играя в яркий атакующий футбол.



Такой же футбол 33-летний Янг жаждет увидеть во вторник вечером, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Ювентус" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.



"Думаю, мы заслуживали победу против "Челси". Особенно если учесть, как мы вернулись в игру. Мы действительно прижали соперника. Но теперь нам нужно сыграть таким образом против "Ювентуса".



"Мы должны выйти на этот матч, с самого начала владея инициативой, ведь мы играем дома. Мы должны сыграть так, как во втором тайме против "Ньюкасла", как 60-65 минут матча против "Челси". Если у нас получится, уверен, мы добьемся правильного результата", — сообщил Янг MUTV.