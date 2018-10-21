"Эвертон" вырвал победу у "Пэлас"

Доминик Калверт-Левин Два гола в концовке от вышедших на замену игроков позволили "Эвертону" вырвать победу в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас" — 2:0.

Первый тайм матча на "Гудисон Парк" был небогат на моменты. Хозяева владели определенным территориальным преимуществом, но сподобились лишь на один удар в створ, да и тот толком не получился. "Орлы" не смогли даже этого.

Зато после перерыва игра оживилась — в первую очередь за счет добавившего "Эвертона". Однако "ириски" стали оставлять много свободного пространства, и это едва не привело к беде. На исходе часа игрового времени случилось немыслимое: Уилфрид Заха заработал пенальти. Правда, Джордан Пикфорд отразил удар Луки Миливоевича с 11-метровой отметки.

Хозяева отделались испугом, однако от намерения вырвать победу не отказались. И им это удалось. На 87-й минуте случился гол, сделанный вышедшими на замену игроками. Адемола Лукма набросил мяч к воротам с левого фланга, а Доминик Калверт-Левин классно пробил головой — 1:0.

Спустя еще две минуты Дженк Тосун, другой вышедший на замену игрок, убежал в прорыв и послал мяч между ног голкиперу — 2:0.

Благодаря этой победе "Эвертон" поднялся на восьмую позицию, опередив "Манчестер Юнайтед". "Пэлас" лишь остается жалеть о нереализованном пенальти.

"Эвертон" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче



Метки Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. arsbergkamp 21.10.2018 20:12 # arsbergkamp
    В январе 2018, после 12 месяцев в "Арсенале", из-за дефицита игрового времени Уолкотт ушел в "Эвертон".

    Источник: http://fapl.ru/players/117/


    После 12 лет!

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  2. brown-ale 21.10.2018 20:03 # brown-ale
    Если завтра выиграет Лестер, МЮ опустится в нижнюю половину таблицы. Лол.

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