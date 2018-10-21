"Эвертон" вырвал победу у "Пэлас"

Два гола в концовке от вышедших на замену игроков позволили "Эвертону" вырвать победу в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас" — 2:0.

Первый тайм матча на "Гудисон Парк" был небогат на моменты. Хозяева владели определенным территориальным преимуществом, но сподобились лишь на один удар в створ, да и тот толком не получился. "Орлы" не смогли даже этого.



Зато после перерыва игра оживилась — в первую очередь за счет добавившего "Эвертона". Однако "ириски" стали оставлять много свободного пространства, и это едва не привело к беде. На исходе часа игрового времени случилось немыслимое: Уилфрид Заха заработал пенальти. Правда, Джордан Пикфорд отразил удар Луки Миливоевича с 11-метровой отметки.



Хозяева отделались испугом, однако от намерения вырвать победу не отказались. И им это удалось. На 87-й минуте случился гол, сделанный вышедшими на замену игроками. Адемола Лукма набросил мяч к воротам с левого фланга, а Доминик Калверт-Левин классно пробил головой — 1:0.



Спустя еще две минуты Дженк Тосун, другой вышедший на замену игрок, убежал в прорыв и послал мяч между ног голкиперу — 2:0.



Благодаря этой победе "Эвертон" поднялся на восьмую позицию, опередив "Манчестер Юнайтед". "Пэлас" лишь остается жалеть о нереализованном пенальти.



"Эвертон" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче