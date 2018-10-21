"Эвертон" вырвал победу у "Пэлас"
Два гола в концовке от вышедших на замену игроков позволили "Эвертону" вырвать победу в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас" — 2:0.
Первый тайм матча на "Гудисон Парк" был небогат на моменты. Хозяева владели определенным территориальным преимуществом, но сподобились лишь на один удар в створ, да и тот толком не получился. "Орлы" не смогли даже этого.
Зато после перерыва игра оживилась — в первую очередь за счет добавившего "Эвертона". Однако "ириски" стали оставлять много свободного пространства, и это едва не привело к беде. На исходе часа игрового времени случилось немыслимое: Уилфрид Заха заработал пенальти. Правда, Джордан Пикфорд отразил удар Луки Миливоевича с 11-метровой отметки.
Хозяева отделались испугом, однако от намерения вырвать победу не отказались. И им это удалось. На 87-й минуте случился гол, сделанный вышедшими на замену игроками. Адемола Лукма набросил мяч к воротам с левого фланга, а Доминик Калверт-Левин классно пробил головой — 1:0.
Спустя еще две минуты Дженк Тосун, другой вышедший на замену игрок, убежал в прорыв и послал мяч между ног голкиперу — 2:0.
Благодаря этой победе "Эвертон" поднялся на восьмую позицию, опередив "Манчестер Юнайтед". "Пэлас" лишь остается жалеть о нереализованном пенальти.
"Эвертон" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
21.10.2018 20:00
Просмотров: 673
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В январе 2018, после 12 месяцев в "Арсенале", из-за дефицита игрового времени Уолкотт ушел в "Эвертон".
Источник: http://fapl.ru/players/117/
После 12 лет!
(ответить)
Если завтра выиграет Лестер, МЮ опустится в нижнюю половину таблицы. Лол.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий