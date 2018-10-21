FA решит, наказывать ли Моуриньо, после изучения отчета Дина

FA ждет отчета от рефери Майка Дина, чтобы затем принять решение о возможном выдвижении обвинений в адрес рулевого "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо за стычку в концовке матча против "Челси".

Напомним, "красные дьяволы" упустили победу в выездном матче против "синих" на исходе компенсированного времени, когда на добивании результативно сыграл появившийся на замену Росс Баркли (2:2).



Марко Янни, один из ассистентов главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, отпраздновал гол Баркли провокационным образом, бурно изобразив свою радость перед скамейкой гостевой команды.



Моуриньо поддался на эту провокацию и вскочил с места, чтобы догнать Янни. В результате случилась массовая стычка, фактически ознаменовавшая конец игры. Сарри был вынужден извиниться за своего помощника как лично перед Жозе, так и публично.



Сам Янни также извинился перед Моуриньо, и в общении с прессой Жозе заверил, что прощает своего обидчика. Однако говорить о том, что инцидент исчерпан, преждевременно.



Как сообщает Sky Sports, претензии к Моуриньо могут возникнуть у Ассоциации. Решение о санкциях в отношении португальца FA примет, основываясь на мнении Майка Дина.



Добавим, что в данный момент также решается вопрос о наказании Моуриньо за произнесенные ругательства после матча с "Ньюкаслом". Жозе получил дополнительное время до вечера среды, чтобы ответить на соответствующие обвинения.