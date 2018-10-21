Клопп: "Впервые в жизни выигрываем посредственные матчи"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему "впервые в жизни" удается выигрывать посредственные матчи.

Накануне "красные" отпраздновали минимальную победу в гостях у "Хаддерсфилда" благодаря голу Мохамеда Салаха, длительными отрезками выдерживая давление соперника. Это далеко не первый матч в этом сезоне, когда "Ливерпуль" делает результат без феерической игры, и Клопп считает это важным шагом вперед.



"К настоящему моменту мы создали великолепный базис, чтобы двигаться дальше — 23 очка. Не думаю, что когда-либо раньше у меня было так много очков после девяти матчей. Но в то же время у нас остается пространство для дальнейшего развития, и это хорошо. Давайте вернемся домой и поработаем над тем, чтобы стать лучше".



"Это была не такая уж плохая игра. Возможно, это первый период в моей жизни, когда мы выигрываем посредственные матчи. Это правда".



"Сегодня мы не можем написать книгу, как выигрывать трофеи. Для этого есть лишь один способ — выигрывать матч. А выигрывать матчи можно по-разному", — цитирует Клоппа Sky Sports.