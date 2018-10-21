Клопп: "Впервые в жизни выигрываем посредственные матчи"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему "впервые в жизни" удается выигрывать посредственные матчи.

Накануне "красные" отпраздновали минимальную победу в гостях у "Хаддерсфилда" благодаря голу Мохамеда Салаха, длительными отрезками выдерживая давление соперника. Это далеко не первый матч в этом сезоне, когда "Ливерпуль" делает результат без феерической игры, и Клопп считает это важным шагом вперед.

"К настоящему моменту мы создали великолепный базис, чтобы двигаться дальше — 23 очка. Не думаю, что когда-либо раньше у меня было так много очков после девяти матчей. Но в то же время у нас остается пространство для дальнейшего развития, и это хорошо. Давайте вернемся домой и поработаем над тем, чтобы стать лучше".

"Это была не такая уж плохая игра. Возможно, это первый период в моей жизни, когда мы выигрываем посредственные матчи. Это правда".

"Сегодня мы не можем написать книгу, как выигрывать трофеи. Для этого есть лишь один способ — выигрывать матч. А выигрывать матчи можно по-разному", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2018 18:00

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  1. ezh28 21.10.2018 18:32 # ezh28
    Фёрст топ.

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  2. girasimus 21.10.2018 18:30 # girasimus
    По ебальнику надовать Салаху с Хендо, чтоб играть начали и все пучком будет.

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  3. monsieurgood 21.10.2018 18:17 # monsieurgood
    Топно прост.

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  4. slash-lfc 21.10.2018 18:09 # slash-lfc
    Просто топ.

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