"Сити" пополнил число претендентов на Натана Аке

"Манчестер Сити" присоединился к числу клубов, проявляющих интерес к защитнику "Борнмута" Натану Аке.

Во время этого международного перерыва Аке прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед". По словам Натана, он видел эти истории, но никто из грандов не обращался к нему лично.



По информации Daily Mail, еще одним претендентом на 23-летнего голландца может стать "Сити". "Горожане" готовы приобрести Аке уже в январе, предложив "вишенкам" 40 миллионов фунтов в качестве компенсации.



С помощью покупки экс-юниора "Челси" чемпионы Премьер-Лиги решили бы существующую проблему с дефицитом доморощенных игроков. Кроме того, Аке мог бы стать перспективной заменой для капитана Венсана Компани, чей контракт истекает в конце сезона.



Еще один фактор, привлекающий "горожан" — это универсальность Натана. Аке способен сыграть не только в центре обороны, но и на левом фланге, где у главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы нет адекватной альтернативы Бенжамену Менди.