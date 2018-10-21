"Сити" пополнил число претендентов на Натана Аке

Натан Аке "Манчестер Сити" присоединился к числу клубов, проявляющих интерес к защитнику "Борнмута" Натану Аке.

Во время этого международного перерыва Аке прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед". По словам Натана, он видел эти истории, но никто из грандов не обращался к нему лично.

По информации Daily Mail, еще одним претендентом на 23-летнего голландца может стать "Сити". "Горожане" готовы приобрести Аке уже в январе, предложив "вишенкам" 40 миллионов фунтов в качестве компенсации.

С помощью покупки экс-юниора "Челси" чемпионы Премьер-Лиги решили бы существующую проблему с дефицитом доморощенных игроков. Кроме того, Аке мог бы стать перспективной заменой для капитана Венсана Компани, чей контракт истекает в конце сезона.

Еще один фактор, привлекающий "горожан" — это универсальность Натана. Аке способен сыграть не только в центре обороны, но и на левом фланге, где у главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы нет адекватной альтернативы Бенжамену Менди.



Метки Аке, Борнмут, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 21.10.2018 17:50 # makeewadim
    долбаебизм.. сначала продают, потом охотятся.. Фетишисты!

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  2. brown-ale 21.10.2018 17:25 # brown-ale
    Топовая связка у них с ван Дейком может получиться. Нидерланды возьмут следующий ЧМ.

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  3. ccchelsea 21.10.2018 17:06 # ccchelsea
    Хз как этим гавнарём можно вообще интересоваться.

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