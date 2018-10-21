Мартиаль рассказал правду о своих отношения с Моуриньо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль заверил, что у него не было никаких разногласий с главным тренером Жозе Моуриньо.

Минувшим летом Моуриньо публично раскритиковал Мартиаля, когда тот без его разрешения прервал предсезонное турне "красных дьяволов" и уехал на роды своей подруги в Париж. Казалось, на будущем Антони в "Юнайтед" был поставлен крест.



Однако Мартиаль не покинул "Олд Траффорд", несмотря на истекающий в 2020 году контракт, а по ходу сезона принялся завоевывать доверие Моуриньо. 22-летний француз отличился против "Ньюкасла" перед международным перерывом, а накануне оформил дубль против "Челси".



По словам Антони, который пока не согласился на новую сделку с "Юнайтед", слухи о его конфликте с Жозе являются вымышленными. Нападающий сосредоточен на выступлении за "дьяволов" и надеется сохранить свою форму на предстоящие матчи.



"Да ладно, начнем с того, что между нами не возникало никакого напряжения. У нас обычные отношения игрока и тренера, и я надеюсь, так оно и останется, и "Манчестер Юнайтед" получит от этого максимальную пользу".



"Определенно, я надеюсь сохранить эту форму. Очень хорошо, что мне удалось забить, но в конце концов я расстроен. Мы заслуживали победу, но пропустили на последней минуте, и это стоило нам потерянных очков".



"Две последних победы облегчат давление на нас, потому что до этого мы не показывали хорошей игры. Однако мы упорно трудились, и такого рода матча позволили нам показать, что у нас хороша команда. Мы хотим продолжить эту серию очередным хорошим матчем, против "Ювентуса" во вторник", — цитирует Мартиаля The Independent.