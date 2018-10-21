Александер-Арнольд хочет провести всю свою карьеру в "Ливерпуле" и стать здесь капитаном

Защитник Трент Александер-Арнольд заявил, что мечтает однажды стать капитаном "Ливерпуля" и хочет провести на "Энфилде" всю свою карьеру.

С мерсисайдским клубом Александер-Арнольд связан всю свою жизнь. Трент родился в Ливерпуле и является воспитанником академии "красных". Ранее в этом месяце защитник отметил свое 20-летие, и к этому возрасту он провел уже более полусотни матчей за первую команду и стал вызываться в сборную Англии.



Александер-Арнольд не расстроится, если за свою карьеру ему так и не доведется сыграть за другой клуб. Еще одна мечта Трента — получить капитанскую повязку "Ливерпуля".



"Нет такого места, где бы я хотел быть сильнее, чем в "Ливерпуле". "Ливерпуль" — это место, где я хочу остаться до конца своей карьеры. Я всегда мечтал об этом. "Ливерпуль" — особенный клуб. Особенный исключительно из-за болельщиков. Побеждаем мы или проигрываем, они всегда нас любят".



"Я хочу однажды стать капитаном. Я определенно об этом мечтаю. Надеюсь, со своей преданностью делу, правильными наставлениями и упорной работой, которую еще предстоит проделать, однажды я смогу исполнить эту мечту и стану капитаном. Я и моя семья очень бы этим гордились", — сообщил Александер-Арнольд The Times.