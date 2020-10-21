Стерлинг все ближе к уходу из "Сити"

Вингер Рахим Стерлинг становится все ближе к уходу из "Манчестер Сити" в конце сезона из-за непреодолимых разногласий по новому контракту.

Прошлый сезон получился самым успешным в карьере 23-летнего Стерлинга. Рахим забил 23 гола, включая 18 в Премьер-Лиге, и помог "горожанам" оформить чемпионский титул.



Естественно, что после столь впечатляющего сезона клуб захотел наградить своего игрока, особенно если учесть, что действующий контракт Стерлинга истекает летом 2020.



Однако в процессе переговоров "Сити" столкнулся с большими проблемами. Чемпионы Премьер-Лиги выразили готовность увеличить зарплату Стерлинга с текущих 175 до 200 тысяч фунтов в неделю, тогда как Рахим потребовал себе оклад на уровне Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро — около 300 тыс. фунтов каждые семь дней.



В последнее время "горожане" стараются вести очень разумную трансферную политику, зачастую отказываясь от некоторых сделок, если им кажется, что придется переплатить. Точно так же клуб поступает и при продлении контрактов, и в данный момент на "Этихад" считают требования Стерлинга чрезмерно завышенными.



Как сообщает Daily Mirror, в "Сити" также опасаются, что удовлетворение требований Стерлинга могло бы создать для клуба проблемы в будущем при продлении сотрудничества с другими игроками. Если кто-то и должен пойти на уступки, то это Рахим.



Если Стерлинг не поумерит свои аппетиты, то следующим летом встанет вопрос о его продаже. Свой интерес к Рахиму могут обозначить "Реал" и "Барселона" — благо в интервью Sky Sports в декабре прошлого года англичанин говорил о своих амбициях однажды поиграть в Испании.