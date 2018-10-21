Гуллит: "Азар и Виллиан не доверяют Морате"

Бывший тренер "Челси" Рууд Гуллит считает, что атакующие игроки "синих" не доверяют нападающему Альваро Морате.

Такое наблюдение Гуллит сделал по мотивам субботнего матча "Челси" против "Манчестер Юнайтед", в котором Мората получил 36 передач от одноклубников, но ни одной – в штрафной площади гостей.



"Азар и Виллиан не занимали позиции, из которых могли создать для него момент. Они ему не доверяют, вот почему мы так часто видели их по центру. Они постоянно смещались туда, чтобы обвести соперника".



"Нападающему тяжело, когда партнеры крадут у него пространство и постоянно смещаются в середину. Мората просто не знал, куда себя девать".



"Плохая новость для Мораты в том, что он был ужасен, когда дело все-таки доходило до навесов в штрафную. Его не оказывалось в нужной позиции. Думаю, игроки "Челси" просто не верят в него", - цитирует Гуллита Daily Mirror.