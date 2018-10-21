Ходжсон готов приютить Руни в "Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что готов приютить нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни, если тот решит вернуться в Премьер-Лигу.

В прошлом выступающие за клубы МЛС игроки неоднократно приезжали в Европу на правах краткосрочной аренды на период продолжительного межсезонья в своей лиге. Если такая мысль появится у 32-летнего Руни, то Ходжсон, чья команда испытывает большие проблемы с забитыми голами, с радостью его приютит.



"Думаю, он уехал из Англии слишком рано. Он еще на многое способен. Он великолепно выступает в Америке. "Ди Си" находился в низах таблицы, когда он прибыл туда, но он сразу же принялся демонстрировать великолепную игру и забивать не просто голы, а решающие голы, как мы видели посреди недели".



"Нет никаких сомнений, что со своим талантом он все еще мог бы выступать на высшем уровне английского футбола. Но это его решение. Возможно, испытывая такую огромную привязанность к "Манчестер Юнайтед" и "Эвертону", ему просто было не интересно играть за какой-либо другой английский клуб. Вследствие этого он и уехал за рубеж. Я испытываю огромное уважение к Уэйну и думаю, это взаимно".



"Я был бы счастлив заполучить его сюда в "Пэлас", однако он долго и тщательно обдумывал свое решение. Он совершенно точно обсуждал это со своей семьей, потому что он очень семейный человек. Вероятно, они решили, что на данной стадии им будет лучше уехать. Но мы всегда готовы принять хороших игроков, которые хотят выступать за "Пэлас" — если мы можем позволить себе их!"



"Я доволен тем, что он успешен там. Полагаю, они в "Ди Си Юнайтед" получили именно то, на что надеялись, подписывая его. Они не просто хотели получить игрока с именем, но также игрока, который способен выигрывать матчи, и он делает это", — сообщил Ходжсон Daily Mirror.