Моуриньо надеется купить защитника в январе

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пытается убедить боссов своего клуба купить ему центрального защитника в январе.

Напомним, Моуриньо находился в поисках игрока топ-уровня в центр обороны еще минувшим летом. Жозе остался глубоко разочарован тем, что исполнительный директор Эд Вудворд так никого и не купил из его списка, куда, предположительно, входили Харри Магуайр из "Лестера" и Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма".



По информации The Times, Моуриньо надеется, что в зимнее трансферное окно руководство "красных дьяволов" исправит свое упущение и все-таки купит ему нужного футболиста. Однако на сей раз цели у "Юнайтед" могут быть несколько другие.



Утверждается, что в идеале Моуриньо хотел бы заполучить Калиду Кулибали из "Наполи". 27-летний сенегалец открыт к переезду в Премьер-Лигу, однако боссам "дьяволов" потребуется все их красноречие, чтобы убедить президента неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса отпустить свою звезду посреди сезона.



Если переманить Кулибали не удастся, то Моуриньо хотел бы заполучить другого защитника "того же калибра". В качестве более доступной альтернативы Жозе готов рассмотреть 21-летнего Николу Миленковича из "Фиорентины", который, как считает португалец, обладает потенциалом защитника топ-уровня.