Гвардиола хочет, чтобы "Сити" забивал еще больше

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что его команда забивает недостаточно много для своей игры.

В девяти стартовых матчах сезона "горожане" отличились 26 раз. В четырех случаях подопечные Гвардиолы забивали три или более голов. По уровню результативности "Сити" и близко нет равных в Премьер-Лиге.



Тем не менее, Пеп считает, что его команда способна забивать еще больше. Гвардиоле не понравилось, что "Сити" безалаберно отнесся к своим моментам в первом тайме матча с "Бернли", в итоге выигранного 5:0.



"Мы нанесли 24 удара, из них 10 в створ. Мы лучше всех по этому показателю в Европе, но мы должны чаще попадать по воротам".



"Первый тайм мы завершили с преимуществом в один мяч, хотя создали достаточно моментов, чтобы забить больше. Во втором тайме было уже другое дело", - рассказал Гвардиола BBC.