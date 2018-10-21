Эмери хотел купить Лакасетта, когда работал в ПСЖ

Эмери и Лакасетт Наставник "Арсенала" Унаи Эмери признался, что хотел купить нападающего Александра Лакасетта сразу после своего назначения в ПСЖ в 2016 году.

С приходом Эмери на тренерский мостик "канониров" Лакасетт завершил процесс адаптации к Премьер-Лиги и набрал великолепную форму в этом сезоне. По словам Унаи, он хотел поработать с французом еще ПСЖ.

"Его не стоит сравнивать с Эдинсоном Кавани, который играл у меня в ПСЖ. Они игроки разного плана".

"Когда я работал в Париже, мы думали о приобретении Лакасетта. Это правда. Клубу нравились его характеристики и мастерство. Люди думали, что он подойдет нам".

"К сожалению, он играл за "Лион", а подписать игрока "Лиона", если ты работаешь в ПСЖ, не так-то легко. Но, повторюсь, мы на полном серьезе хотели его купить", - сообщил Эмери The Independent.




Метки Арсенал, Лакасетт, ПСЖ, Эмери

Автор foxmcfc   

Дата 21.10.2018 09:00

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  1. tot35 21.10.2018 09:02 # tot35
    Страйкер лиона. Настрой его и будет клепать голешники.

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