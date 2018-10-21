"Вест Хэм" может лишиться Ярмоленко на полгода
Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может пропустить полгода, если опасения насчет надрыва ахилла подтвердятся.
Летний новичок "молотобойцев" не пропустил ни одного матча своей команды в этом сезоне Премьер-Лиги. Ярмоленко вышел в стартовом составе на дерби против "Тоттенхэма" в субботу, но был вынужден покинуть поле Лондонского стадиона незадолго до перерыва.
Настораживает то, что свою травму 28-летний игрок сборной Украины получил на ровном месте — без контакта с кем-либо из соперников. Теперь Андрею предстоит пройти углубленное обследование, чтобы установить точный характер повреждения.
Как сообщает Daily Mail, медицинский штаб "Вест Хэма" опасается, что Ярмоленко мог надорвать ахиллово сухожилие — с похожей травмой еще с марта отсутствует капитан "Арсенала" Лоран Косьелни. В таком случае потребуется операция, а восстановление займет шесть месяцев, как минимум.
"Завтра станет видно, когда он пройдет медицинское обследование. Похоже, у него что-то случилось с лодыжкой, но давайте посмотрим, что это за травма".
"Это печально, потому что мы лишены пяти игроков из-за долгосрочных травм. Лансини, Уилшир, Кэрролл, Карлос Санчес, а теперь мы рискуем потерять и Ярмоленко. Четверо из них — это полузащитники, поэтому нам непросто, но нам остается работать с теми, кто у нас есть", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини Sky Sports.
21.10.2018 08:00
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