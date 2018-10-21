Салах не переживал насчет голевой засухи

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что даже не переживал по поводу длительной серии без голов.

На старте кампании Салах не показывал футбол уровня прошлого сезона. В некоторых матчах главный тренер Юрген Клопп вовсе менял египтянина, не дожидаясь окончания игры.



На все вопросы Мохамед ответил победным голом в ворота "Хаддерсфилда" – первым для себя за клуб с 22 сентября. По словам Салаха, он даже не переживал насчет сухой серии и всегда знал, что забитые мячи к нему обязательно вернутся.



"Я испытываю хорошие чувства по этому поводу, но самое важное было помочь команде и вернуться на победный путь. Я не переживал насчет голов. Для меня на первом месте интересы команды", - цитирует Салаха Goal.