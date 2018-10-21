Бин Салман предложит 4 миллиарда фунтов за "Юнайтед"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухамменд бин Салман все еще может приобрести "Манчестер Юнайтед", несмотря на поступившее ранее опровержение.

Напомним, в начале этой недели в прессе появились слухи, что бин Салман решил последовать примеру своих соседей из Абу-Даби, владеющих "Манчестер Сити" и Катара, которым принадлежит ПСЖ, и тоже приобрести себе европейский топ-клуб.



Уже спустя несколько часов авторитетные английские издания, ссылаясь на анонимные источники на "Олд Траффорд", опровергли эту информацию и заверили, что семейство Глэйзеров не думает о продаже "красных дьяволов".



Однако Daily Mirror считает, что сделка все еще возможна. Бин Салман, один из самых богатых и влиятельных людей мира, собирается предложить за "Юнайтед" 4 миллиарда фунтов, и от столь колоссальной суммы Глэйзеры едва ли смогут отказаться.



Совладелец "Юнайтед" Аврам Глэйзер, занимающий должность президента клуба, должен был посетить Эр-Рияд уже в следующий вторник в рамках инвестиционной конференции, однако затем отменил эту поездку, как и многие другие бизнес-лидеры и политики, из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.



Тем не менее, издание убеждено, что в ближайшие пару недель Аврам и его брат Джоэл Глэйзеры все равно посетят Ближний Восток и проведут встречу с бин Салманом, чье состояние оценивается в 850 млрд. фунтов.



Если сделка будет заключена, это принесет Глэйзерам огромную прибыль. В 2005 году они приобрели "Юнайтед" за 790 млн. фунтов, однако значительную часть этих средств взяли в кредит, обязательства по которому затем легли на клуб. Это и сделало американцев такими непопулярными среди болельщиков "дьяволов".



Несмотря на определенные игровые проблемы "Юнайтед" на старте сезона, ранее этой осенью акции клуба обновили свой максимум на фондовой бирже Нью-Йорка. Таким образом, сейчас Глэйзеры могут продать свой актив на пике — вдобавок с солидной премией, потому что бин Салман готов заплатить на 800 млн. фунтов больше, чем "дьяволы" оцениваются журналом Forbes (3.2 млрд. фунтов).



Бин Салман имеет привычку покупать только самые роскошные и лучшие вещи в мире, рассматривая "Юнайтед" как самый престижный клуб в мире. Кроме того, будущий глава Саудовской Аравии видит в "дьяволах" надежную инвестицию на будущее, призванную диверсифицировать экономику страны и понизить ее зависимость от нефти.