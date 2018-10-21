Бин Салман предложит 4 миллиарда фунтов за "Юнайтед"

Мухаммед бин Салман Наследный принц Саудовской Аравии Мухамменд бин Салман все еще может приобрести "Манчестер Юнайтед", несмотря на поступившее ранее опровержение.

Напомним, в начале этой недели в прессе появились слухи, что бин Салман решил последовать примеру своих соседей из Абу-Даби, владеющих "Манчестер Сити" и Катара, которым принадлежит ПСЖ, и тоже приобрести себе европейский топ-клуб.

Уже спустя несколько часов авторитетные английские издания, ссылаясь на анонимные источники на "Олд Траффорд", опровергли эту информацию и заверили, что семейство Глэйзеров не думает о продаже "красных дьяволов".

Однако Daily Mirror считает, что сделка все еще возможна. Бин Салман, один из самых богатых и влиятельных людей мира, собирается предложить за "Юнайтед" 4 миллиарда фунтов, и от столь колоссальной суммы Глэйзеры едва ли смогут отказаться.

Совладелец "Юнайтед" Аврам Глэйзер, занимающий должность президента клуба, должен был посетить Эр-Рияд уже в следующий вторник в рамках инвестиционной конференции, однако затем отменил эту поездку, как и многие другие бизнес-лидеры и политики, из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Тем не менее, издание убеждено, что в ближайшие пару недель Аврам и его брат Джоэл Глэйзеры все равно посетят Ближний Восток и проведут встречу с бин Салманом, чье состояние оценивается в 850 млрд. фунтов.

Если сделка будет заключена, это принесет Глэйзерам огромную прибыль. В 2005 году они приобрели "Юнайтед" за 790 млн. фунтов, однако значительную часть этих средств взяли в кредит, обязательства по которому затем легли на клуб. Это и сделало американцев такими непопулярными среди болельщиков "дьяволов".

Несмотря на определенные игровые проблемы "Юнайтед" на старте сезона, ранее этой осенью акции клуба обновили свой максимум на фондовой бирже Нью-Йорка. Таким образом, сейчас Глэйзеры могут продать свой актив на пике — вдобавок с солидной премией, потому что бин Салман готов заплатить на 800 млн. фунтов больше, чем "дьяволы" оцениваются журналом Forbes (3.2 млрд. фунтов).

Бин Салман имеет привычку покупать только самые роскошные и лучшие вещи в мире, рассматривая "Юнайтед" как самый престижный клуб в мире. Кроме того, будущий глава Саудовской Аравии видит в "дьяволах" надежную инвестицию на будущее, призванную диверсифицировать экономику страны и понизить ее зависимость от нефти.



Метки бин Салман, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2018 06:50

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 21.10.2018 08:39 # dallaslp
    ..чье состояние оценивается в 850 млрд. фунтов.

    Опечатка, правильно "850 квадрилионов". Я узнавал

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  2. bilaldin 21.10.2018 08:35 # bilaldin
    глейзеры купили в 2015-м? три года назад? опечатка, скорее всего

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  3. beckham7 21.10.2018 08:28 # beckham7
    В 2005 году!!!!!!!! За три года стоимость с 800 лямов на 3.2 миллиарда... Нда... Гений тот кто переводил статью.

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  4. unreal84 21.10.2018 08:28 # unreal84
    Происходит массовый захват владений мусульманами . Они прям интегрируются в европейские сообщество огромными шагами. Страшно это все

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  5. januzaj00 21.10.2018 08:24 # januzaj00
    Марсиаль >Мбаппе

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  6. chr1s8rown 21.10.2018 08:13 # chr1s8rown
    нахуй шайтанов . купил б ЛФК .

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  7. al-faarabi 21.10.2018 08:08 # al-faarabi
    купит чтобы взорвать к чертовой матери эту помойку, во имя Аллаха

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  8. liver-red-son 21.10.2018 08:05 # liver-red-son
    проведут встречу с бин Салманом, чье состояние оценивается в 850 млрд. фунтов.


    Источник: http://fapl.ru/posts/66053/?c=1

    Что?!
    850 лярдов?!?

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  9. van-der-slav 21.10.2018 07:48 # van-der-slav
    Купи мю, понизь зависимость своей страны от нефти. Ох уж этот ебанутый мир

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  10. chelsea-69 21.10.2018 07:34 # chelsea-69
    Шайтан Юнайтид

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  11. mrjingles 21.10.2018 07:17 # mrjingles
    Бля парни, на самом деле это Салах, смотрите на пик. Он хочет купить муму и развалить его к хуям, набрав таджиков. Какой же гений

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  12. superglor 21.10.2018 07:07 # superglor
    > Бин Салман имеет привычку покупать только самые роскошные и лучшие вещи в мире

    Ему видать никто не сказал что Манчестер это промышленный городишко где-то в жопе Англии куда не летают самолеты и не ходят поезда. Где национальное достояние это прокуренные пабы с жирными официантками. И населенный быдло работягами с фабрик.

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  13. blayzer 21.10.2018 07:00 # blayzer
    Глейзеры молодцы.. не продавайте МЮ.

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  14. lfcallday 21.10.2018 06:59 # lfcallday
    Пздц, у помойки все решения будут приниматься в Эр рияде теперь.

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  15. superglor 21.10.2018 06:58 # superglor
    Посчитайте-ка, это ж сколько километров судейских пинусов отсосал Саф за 30 лет чтобы получилось аж 4 миллиарда.

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