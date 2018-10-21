Бин Салман предложит 4 миллиарда фунтов за "Юнайтед"
Наследный принц Саудовской Аравии Мухамменд бин Салман все еще может приобрести "Манчестер Юнайтед", несмотря на поступившее ранее опровержение.
Напомним, в начале этой недели в прессе появились слухи, что бин Салман решил последовать примеру своих соседей из Абу-Даби, владеющих "Манчестер Сити" и Катара, которым принадлежит ПСЖ, и тоже приобрести себе европейский топ-клуб.
Уже спустя несколько часов авторитетные английские издания, ссылаясь на анонимные источники на "Олд Траффорд", опровергли эту информацию и заверили, что семейство Глэйзеров не думает о продаже "красных дьяволов".
Однако Daily Mirror считает, что сделка все еще возможна. Бин Салман, один из самых богатых и влиятельных людей мира, собирается предложить за "Юнайтед" 4 миллиарда фунтов, и от столь колоссальной суммы Глэйзеры едва ли смогут отказаться.
Совладелец "Юнайтед" Аврам Глэйзер, занимающий должность президента клуба, должен был посетить Эр-Рияд уже в следующий вторник в рамках инвестиционной конференции, однако затем отменил эту поездку, как и многие другие бизнес-лидеры и политики, из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Тем не менее, издание убеждено, что в ближайшие пару недель Аврам и его брат Джоэл Глэйзеры все равно посетят Ближний Восток и проведут встречу с бин Салманом, чье состояние оценивается в 850 млрд. фунтов.
Если сделка будет заключена, это принесет Глэйзерам огромную прибыль. В 2005 году они приобрели "Юнайтед" за 790 млн. фунтов, однако значительную часть этих средств взяли в кредит, обязательства по которому затем легли на клуб. Это и сделало американцев такими непопулярными среди болельщиков "дьяволов".
Несмотря на определенные игровые проблемы "Юнайтед" на старте сезона, ранее этой осенью акции клуба обновили свой максимум на фондовой бирже Нью-Йорка. Таким образом, сейчас Глэйзеры могут продать свой актив на пике — вдобавок с солидной премией, потому что бин Салман готов заплатить на 800 млн. фунтов больше, чем "дьяволы" оцениваются журналом Forbes (3.2 млрд. фунтов).
Бин Салман имеет привычку покупать только самые роскошные и лучшие вещи в мире, рассматривая "Юнайтед" как самый престижный клуб в мире. Кроме того, будущий глава Саудовской Аравии видит в "дьяволах" надежную инвестицию на будущее, призванную диверсифицировать экономику страны и понизить ее зависимость от нефти.
21.10.2018 06:50
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Последние комментарии:
..чье состояние оценивается в 850 млрд. фунтов.
Опечатка, правильно "850 квадрилионов". Я узнавал
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глейзеры купили в 2015-м? три года назад? опечатка, скорее всего
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В 2005 году!!!!!!!! За три года стоимость с 800 лямов на 3.2 миллиарда... Нда... Гений тот кто переводил статью.
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Происходит массовый захват владений мусульманами . Они прям интегрируются в европейские сообщество огромными шагами. Страшно это все
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Марсиаль >Мбаппе
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нахуй шайтанов . купил б ЛФК .
(ответить)
купит чтобы взорвать к чертовой матери эту помойку, во имя Аллаха
(ответить)
проведут встречу с бин Салманом, чье состояние оценивается в 850 млрд. фунтов.
Источник: http://fapl.ru/posts/66053/?c=1
Что?!
850 лярдов?!?
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Купи мю, понизь зависимость своей страны от нефти. Ох уж этот ебанутый мир
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Шайтан Юнайтид
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Бля парни, на самом деле это Салах, смотрите на пик. Он хочет купить муму и развалить его к хуям, набрав таджиков. Какой же гений
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> Бин Салман имеет привычку покупать только самые роскошные и лучшие вещи в мире
Ему видать никто не сказал что Манчестер это промышленный городишко где-то в жопе Англии куда не летают самолеты и не ходят поезда. Где национальное достояние это прокуренные пабы с жирными официантками. И населенный быдло работягами с фабрик.
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Глейзеры молодцы.. не продавайте МЮ.
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Пздц, у помойки все решения будут приниматься в Эр рияде теперь.
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Посчитайте-ка, это ж сколько километров судейских пинусов отсосал Саф за 30 лет чтобы получилось аж 4 миллиарда.
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