Травмы Кейта и Мане "не слишком серьезны"

Травмы, которые помешали Наби Кейта и Садио Мане сыграть за "Ливерпуль" против "Хаддерсфилда" в субботнем матче Премьер-Лиги "не слишком серьезны".

В этот международный перерыв "красные" столкнулись с целым рядом кадровых проблем, но если Ван Дейк и Мохамед Салах успели залечить повреждения, полученные в своих сборных, и вышли в стартовом составе против "терьеров", но Кейта и Мане даже не попали в число запасных.



Еще до старта матча, выигранного "Ливерпулем" со счетом 0:1, главный тренер Юрген Клопп выразил уверенность, что Наби и Садио не задержатся в лазарете надолго. Первому предстоит залечить заднюю поверхность бедра, а второму — восстановиться после операции на пальце руки.



"Ничего необычного — обе травмы не слишком серьезны. Они не могут сыграть сегодня, что никогда не бывает хорошей вещью, но они будут отсутствовать не так долго — особенно Садио. Мы посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни. С Наби, возможно, потребуется чуть больше терпения".



"Однако я доволен составом и доволен, в каком состоянии вернулись игроки. Сильный состав, сильная скамейка — это и нужно для побед в матчах", — сообщил Клопп BT Sport.



Также Юрген поведал, что замена капитана Джордана Хендерсона в перерыве стала мерой предосторожности. Полузащитник даже хотел продолжить игру, но Клопп решил не рисковать.