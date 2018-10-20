Почеттино потребовал усиления в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что нуждается в зимних приобретениях, чтобы продолжить борьбу за самые высокие места в Премьер-Лиге.

В субботу против "Вест Хэма" подопечные Почеттино одержали свою четвертую победу подряд в Премьер-Лиге. "Шпоры" сравнялись по очкам с "Челси" и находятся всего в двух баллах от вершины.



Минувшим летом только "Тоттенхэм" во всей Премьер-Лиге не пригласил ни одного новичка, однако так же бездействовать и в январе Почеттино считает недопустимым. По слова Маурисио, "шпоры" не смогут продолжить свое движение вперед без усиления.



"В футболе ты всегда должен думать о том, как стать лучше, ты должен стараться укреплять свой состав".



"Прежде я уже пытался объяснить, что произошло летом. Но если вы скажите, что мы поступили так умно и так гениально, никого не купив и при этом выдав свой лучший старт сезона после девяти матчей за все время выступлений в Премьер-Лиге, то я не тот человек, который скажет: "Да, мы гении".



"Мы не смогли никого подписать в силу обстоятельств, но мы хотели подписать. Думаю, это могло быть случайностью, а не так, что мы всех перехитрили — ты всегда стараешься кого-нибудь подписать".



"Сейчас приближается январь, и мы постараемся кого-нибудь подписать. Думаю, не только мы — все клубы и тренеры хотя подписать игроков и освежить свои составы".



"Нам нужно снова попробовать сделать это в январе или летом, если мы хотим двигаться вперед как команда и клуб", — цитирует Почеттино ESPN.