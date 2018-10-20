Клопп признал, что "Ливерпуль" сыграл неважно против "Хаддерсфилда"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команде не удалось показать своей лучшей игры в гостях у "Хаддерсфилда", несмотря на победу.

Единственный гол Мохамеда Салаха в середине первого тайма предрешил судьбу субботнего матча Премьер-Лиги в пользу "красных". Это была одна из немногих атак "Ливерпуля", которому пришлось гораздо больше трудиться в обороне, выдерживая давление соперника, и после финального свистка Клопп не стал отрицать очевидного.



"Это был хороший матч в исполнении "Хаддерсфилда" и не сильно хороший матч в нашем исполнении. Так что нас устраивает победа".



"Иногда я выгляжу разочарованным на бровке, даже если мы побеждаем. Это была не совсем та игра, где мы могли забить шесть или семь голов. Нам не хватало заключительного паса".



"Многие вещи мы делали хорошо, но с заключительным пасом у нас были проблемы. Как я могу это объяснить? У игроков не получался отличный заключительный пас", — сообщил Клопп BT Sport.