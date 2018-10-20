Бен Чилуэлл связал свое будущее с "Лестером" до 2024 года

Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл заключил со своим клубом новый контракт до июня 2024.

Чилуэлл находится в системе "лис" с 2009 года, когда он был принят в клубную академию 12-летним мальчишкой. С тех пор Бен проделал путь до основного игрока первой команды и стал вызываться в сборную Англии.



Особенно впечатляет прогресс Чилуэлла в последние 12 месяцев, когда он стал регулярно играть в Премьер-Лиге. Сегодня клуб с "Кинг Пауэр" наградил своего воспитанника новой сделкой на улучшенных условиях.



"Я всегда чувствовал, что "Лестер" — правильное место для меня. Меня великолепно поддерживали на всех уровнях с момента моего прихода сюда девять лет назад, и я всегда ощущал, что у меня будут возможности проявить себя, если я продолжу упорно работать. Для молодого игрока это замечательное ощущение".



"У клуба действительно большие планы на будущее, и я в восторге от того, что буду частью этого. У нас отличный состав, где немало весьма юных игроков, так что у нас есть реальная возможность добиться чего-нибудь вместе в предстоящие годы", — сообщил Чилуэлл.