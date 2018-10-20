"Ливерпуль" одержал тяжелейшую победу против "Хаддерсфилда"

Мохамед Салах Первый гол Мохамеда Салаха за пять последних матчей обеспечил "Ливерпулю" тяжелейшую победу в гостях у "Хаддерсфилда" — 0:1.

В стартовом составе "терьеров" можно было наблюдать лишь одну перестановку относительно предыдущего матча. Вместо Райива Ван Ла Парры вышел Флоран Хадерджонаж.

"Красные" решили поберечь Наби Кейта и Садио Мане, тогда как Роберто Фирмино попал лишь в число запасных. Зато восстановились в срок и появились с первых минут Виргил Ван Дейк, Джеймс Милнер и Мохамед Салах. На острие атак отправился Даниэль Старридж, а также свой шанс получили Адам Лаллана и Джердан Шакири.

Матч начался чрезвычайно неторопливо. "Хаддерсфилд" не позволял "Ливерпулю" взвинтить темп, всячески убаюкиваю игру. Не только моменты, но и удары отсутствовали напрочь, а самым заметным событием этой стадии поединка стал заблокированный Лораном Депуатром вынос Алиссона от своих ворот.

Однако первый же точный в матче удар оказался результативным. На 24-й минуте Шакири классно сыграл на чужой половине поля и отдал передачу вперед на правый край штрафной площади, откуда Салах точно пробил низом — 1:0.

В стремлении отыграться, "Хаддерсфилд" сделал ставку на заброс мяча и силовую борьбу. "Ливерпулю" пришлось выдерживать давление, а на 31-й минуте и вовсе лишь штанга спасла гостей после дальнего удара Джонатана Хогга.

В концовке первого тайма обратил на себя внимание рефери Майкл Оливер, который сперва отказался назначить пенальти в ворота Алиссона за попадание мяча в руку Милнера, несмотря на настойчивые уговоры хозяев, а затем отменил гол Алекса Притчарда из-за офсайда.

Во втором тайме игра осталась тяжелой для "красных". Алиссон отметился хорошим сейвом после удара головой Депуатра, на что "Ливерпуль" ответил выходом на ворота Салаха — неточно. Других моментов не возникало.

Как ни старался "Хаддерсфилд" в концовке, но не наиграл больше, чем на момент вышедшего на замену Стива Мунье, который из отличной позиции послал мяч мимо ворот. Финальный свисток позволил гостям выдохнуть с облегчением.

"Терьеры" очень достойно сражались и имели свои моменты, пускай и немного. "Ливерпуль" был вынужден много обороняться и даже пожертвовал атакующей игрой, чтобы выдержать давление соперника, однако результат достигнут, и это важнее всего.

"Хаддерсфилд" — "Ливерпуль". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 20.10.2018 21:54 # scouser2005
    Пенсы вниз!

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  2. martingor 20.10.2018 21:45 # martingor
    Безмозгу насали в рот а он дурачок все равно радуется

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  3. naby-keita 20.10.2018 21:43 # naby-keita
    6 сухарь у Алиссона. Какой же он монстрище

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  4. bezviz 20.10.2018 21:42 # bezviz
    Как же быстро сдала помойка, если вначале сезоне свежачком всех громмили, то теперь пошли тяжелейшие минимальные победы или ничьи, сил нет, игроки как выжатый лимон уже к середине матча, пол состава с травмами и дискомфортом играет, а прошло ведь всего 2 месяца, а ещё 7 место впереди))) этот ливер уже все, физручелло потерпел фиаско со своим рок-н-роллом)) забавно,, как быстро сдулсся этот новый проект с 650 млн инвестициями, ору 6лять))
    Так что колбасники, вам бы в 4 оказаться, а не чемпик)
    #Сновабезтрофеев ыыыыы)

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  5. frisby 20.10.2018 21:41 # frisby
    писдючие пенсы рентбои подходим с открытым ртом и принимаем уринотерапию...кАрАлевы лондАна

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  6. redspool 20.10.2018 21:39 # redspool
    Нелучшая игра после международной паузы. В первом тайме Гомес, Ван Дейк, Лаллана и Милнер играли на уровне, а Робертсон, Салах(кроме забитого мяча) и Хендерсон не впечатлили. Во втором тайме играли прагматично. Не хватает центрального полузащитника с пасом - Хендерсон как всегда тормозил игру, а Шакири и Милнер просто носились как угорелые. Вейналдум вышел и стало получше с перехватами. Возможно, Гомеса лучше вернуть в центр на игру с более сильным соперником, так как Ловрен пару раз терял позицию и чуть не привез один раз в концовке.

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  7. ccchelsea 20.10.2018 21:38 # ccchelsea
    Повезло Ливепулю сегодня.

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  8. jesus33 20.10.2018 21:37 # jesus33
    МАНЧЕСТЕР СИТИ - хадерсфилд 6:1
    Портовня - хадерсфилд 1:0

    Как говорится, разница на лице у портовых

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  9. sausage 20.10.2018 21:36 # sausage
    Ну и хуйню я сегодня посмотрел. Клопп никогда не отличался успешными кадровыми перестановками, но с другой стороны, никуда не денешься, травмы, надо дать отдохнуть топарям. Долго не хотел это говорить, но Салаху пора покурить пару туров. Не в плане наказания или нравоучений, а просто отдохнуть и перезагрузиться, ну ничего не получается у фараона. Но слава богу выиграли, не мытьём, так катаньем, 3 очень нужные очка в копилке. Едем дальше.

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  10. coon4 20.10.2018 21:35 # coon4
    загадка: две ноздри, три очка
    отгадка: скаузер и три бьодипозитива господина в их слейв клубе

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  11. liverfun 20.10.2018 21:34 # liverfun
    это легчайшая победа, тяжелыми были только ноги у некоторых футболистов. у ливерпуля опять с последним действием проблемы, что удар, что пас в нужный момент подводят.
    вообщем то в прошлом году тут также тяжело было
    главное результат сейчас, плюс набор формы всех ребят.
    хаддер был хорош, вагнер исправит ситуацию.
    клопп топ.

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  12. naby-keita 20.10.2018 21:34 # naby-keita
    Парни расслабьтесь, матч уже позади. Нам очкарик сразу сказал, что если забьем больше 1, то замучает нас двойными тренировками. Ну а такое даже врагу не пожелаешь, в общем с победой.
    Ну а я пошел тусить с чиками без трусиков. Кто со мной?

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  13. slash-lfc 20.10.2018 21:34 # slash-lfc
    2. Ливерпуль 9 23

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    О

    3. щольси 9 21

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  14. rap-woiska 20.10.2018 21:34 # rap-woiska
    ужас, тихий ужас ,А не игра, благо 3 очка взяли.

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  15. coon4 20.10.2018 21:33 # coon4
    лижите мое очко, так приятно, спасибо, говно шестидырочное и его актив стас михайлов

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  16. only--liverpool 20.10.2018 21:33 # only--liverpool
    Ну такое себе... 3 очка не пахнут... Есть и положительные моменты: Салах вроде чуть-чуть начал просыпаться, защита выглядит надежно, Шак и Фаб вливаются в игру. Немного смущает что Щити прет танком. А так - похуй, пляшем дальше.

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  17. skychnie-oboi 20.10.2018 21:31 # skychnie-oboi
    Вот в таких матчах и становится ясно - что наше чемпионство просто неизбежно.
    Забрали свое и пошли дальше.
    Великий чемпионский характер.
    Инва!

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  18. slash-lfc 20.10.2018 21:29 # slash-lfc
    Очередная победа на классе, тупа иси.
    На самом деле очередная победа кое-как, которой могло и не быть. Но как там говорится, добиться результата при плохой игре - признак чемпионской игры? Тогда Ливерка чемпик!
    Нужно е6ать Црвену, причём жосско.

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  19. fanstevengerrard 20.10.2018 21:29 # fanstevengerrard
    С такой игрой, против такой команды...0-1 считаю как за проигрыш просто.

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  20. griezmann 20.10.2018 21:28 # griezmann
    отскочили портовые обрыганы

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