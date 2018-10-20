"Ливерпуль" одержал тяжелейшую победу против "Хаддерсфилда"

Первый гол Мохамеда Салаха за пять последних матчей обеспечил "Ливерпулю" тяжелейшую победу в гостях у "Хаддерсфилда" — 0:1.

В стартовом составе "терьеров" можно было наблюдать лишь одну перестановку относительно предыдущего матча. Вместо Райива Ван Ла Парры вышел Флоран Хадерджонаж.



"Красные" решили поберечь Наби Кейта и Садио Мане, тогда как Роберто Фирмино попал лишь в число запасных. Зато восстановились в срок и появились с первых минут Виргил Ван Дейк, Джеймс Милнер и Мохамед Салах. На острие атак отправился Даниэль Старридж, а также свой шанс получили Адам Лаллана и Джердан Шакири.



Матч начался чрезвычайно неторопливо. "Хаддерсфилд" не позволял "Ливерпулю" взвинтить темп, всячески убаюкиваю игру. Не только моменты, но и удары отсутствовали напрочь, а самым заметным событием этой стадии поединка стал заблокированный Лораном Депуатром вынос Алиссона от своих ворот.



Однако первый же точный в матче удар оказался результативным. На 24-й минуте Шакири классно сыграл на чужой половине поля и отдал передачу вперед на правый край штрафной площади, откуда Салах точно пробил низом — 1:0.



В стремлении отыграться, "Хаддерсфилд" сделал ставку на заброс мяча и силовую борьбу. "Ливерпулю" пришлось выдерживать давление, а на 31-й минуте и вовсе лишь штанга спасла гостей после дальнего удара Джонатана Хогга.



В концовке первого тайма обратил на себя внимание рефери Майкл Оливер, который сперва отказался назначить пенальти в ворота Алиссона за попадание мяча в руку Милнера, несмотря на настойчивые уговоры хозяев, а затем отменил гол Алекса Притчарда из-за офсайда.



Во втором тайме игра осталась тяжелой для "красных". Алиссон отметился хорошим сейвом после удара головой Депуатра, на что "Ливерпуль" ответил выходом на ворота Салаха — неточно. Других моментов не возникало.



Как ни старался "Хаддерсфилд" в концовке, но не наиграл больше, чем на момент вышедшего на замену Стива Мунье, который из отличной позиции послал мяч мимо ворот. Финальный свисток позволил гостям выдохнуть с облегчением.



"Терьеры" очень достойно сражались и имели свои моменты, пускай и немного. "Ливерпуль" был вынужден много обороняться и даже пожертвовал атакующей игрой, чтобы выдержать давление соперника, однако результат достигнут, и это важнее всего.



"Хаддерсфилд" — "Ливерпуль". Отчет о матче