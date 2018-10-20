"Ливерпуль" одержал тяжелейшую победу против "Хаддерсфилда"
Первый гол Мохамеда Салаха за пять последних матчей обеспечил "Ливерпулю" тяжелейшую победу в гостях у "Хаддерсфилда" — 0:1.
В стартовом составе "терьеров" можно было наблюдать лишь одну перестановку относительно предыдущего матча. Вместо Райива Ван Ла Парры вышел Флоран Хадерджонаж.
"Красные" решили поберечь Наби Кейта и Садио Мане, тогда как Роберто Фирмино попал лишь в число запасных. Зато восстановились в срок и появились с первых минут Виргил Ван Дейк, Джеймс Милнер и Мохамед Салах. На острие атак отправился Даниэль Старридж, а также свой шанс получили Адам Лаллана и Джердан Шакири.
Матч начался чрезвычайно неторопливо. "Хаддерсфилд" не позволял "Ливерпулю" взвинтить темп, всячески убаюкиваю игру. Не только моменты, но и удары отсутствовали напрочь, а самым заметным событием этой стадии поединка стал заблокированный Лораном Депуатром вынос Алиссона от своих ворот.
Однако первый же точный в матче удар оказался результативным. На 24-й минуте Шакири классно сыграл на чужой половине поля и отдал передачу вперед на правый край штрафной площади, откуда Салах точно пробил низом — 1:0.
В стремлении отыграться, "Хаддерсфилд" сделал ставку на заброс мяча и силовую борьбу. "Ливерпулю" пришлось выдерживать давление, а на 31-й минуте и вовсе лишь штанга спасла гостей после дальнего удара Джонатана Хогга.
В концовке первого тайма обратил на себя внимание рефери Майкл Оливер, который сперва отказался назначить пенальти в ворота Алиссона за попадание мяча в руку Милнера, несмотря на настойчивые уговоры хозяев, а затем отменил гол Алекса Притчарда из-за офсайда.
Во втором тайме игра осталась тяжелой для "красных". Алиссон отметился хорошим сейвом после удара головой Депуатра, на что "Ливерпуль" ответил выходом на ворота Салаха — неточно. Других моментов не возникало.
Как ни старался "Хаддерсфилд" в концовке, но не наиграл больше, чем на момент вышедшего на замену Стива Мунье, который из отличной позиции послал мяч мимо ворот. Финальный свисток позволил гостям выдохнуть с облегчением.
"Терьеры" очень достойно сражались и имели свои моменты, пускай и немного. "Ливерпуль" был вынужден много обороняться и даже пожертвовал атакующей игрой, чтобы выдержать давление соперника, однако результат достигнут, и это важнее всего.
"Хаддерсфилд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
20.10.2018 21:25
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Последние комментарии:
Пенсы вниз!
(ответить)
Безмозгу насали в рот а он дурачок все равно радуется
(ответить)
6 сухарь у Алиссона. Какой же он монстрище
(ответить)
Как же быстро сдала помойка, если вначале сезоне свежачком всех громмили, то теперь пошли тяжелейшие минимальные победы или ничьи, сил нет, игроки как выжатый лимон уже к середине матча, пол состава с травмами и дискомфортом играет, а прошло ведь всего 2 месяца, а ещё 7 место впереди))) этот ливер уже все, физручелло потерпел фиаско со своим рок-н-роллом)) забавно,, как быстро сдулсся этот новый проект с 650 млн инвестициями, ору 6лять))
Так что колбасники, вам бы в 4 оказаться, а не чемпик)
#Сновабезтрофеев ыыыыы)
(ответить)
писдючие пенсы рентбои подходим с открытым ртом и принимаем уринотерапию...кАрАлевы лондАна
(ответить)
Нелучшая игра после международной паузы. В первом тайме Гомес, Ван Дейк, Лаллана и Милнер играли на уровне, а Робертсон, Салах(кроме забитого мяча) и Хендерсон не впечатлили. Во втором тайме играли прагматично. Не хватает центрального полузащитника с пасом - Хендерсон как всегда тормозил игру, а Шакири и Милнер просто носились как угорелые. Вейналдум вышел и стало получше с перехватами. Возможно, Гомеса лучше вернуть в центр на игру с более сильным соперником, так как Ловрен пару раз терял позицию и чуть не привез один раз в концовке.
(ответить)
Повезло Ливепулю сегодня.
(ответить)
МАНЧЕСТЕР СИТИ - хадерсфилд 6:1
Портовня - хадерсфилд 1:0
Как говорится, разница на лице у портовых
(ответить)
Ну и хуйню я сегодня посмотрел. Клопп никогда не отличался успешными кадровыми перестановками, но с другой стороны, никуда не денешься, травмы, надо дать отдохнуть топарям. Долго не хотел это говорить, но Салаху пора покурить пару туров. Не в плане наказания или нравоучений, а просто отдохнуть и перезагрузиться, ну ничего не получается у фараона. Но слава богу выиграли, не мытьём, так катаньем, 3 очень нужные очка в копилке. Едем дальше.
(ответить)
загадка: две ноздри, три очка
отгадка: скаузер и три бьодипозитива господина в их слейв клубе
(ответить)
это легчайшая победа, тяжелыми были только ноги у некоторых футболистов. у ливерпуля опять с последним действием проблемы, что удар, что пас в нужный момент подводят.
вообщем то в прошлом году тут также тяжело было
главное результат сейчас, плюс набор формы всех ребят.
хаддер был хорош, вагнер исправит ситуацию.
клопп топ.
(ответить)
Парни расслабьтесь, матч уже позади. Нам очкарик сразу сказал, что если забьем больше 1, то замучает нас двойными тренировками. Ну а такое даже врагу не пожелаешь, в общем с победой.
Ну а я пошел тусить с чиками без трусиков. Кто со мной?
(ответить)
2. Ливерпуль 9 23
П
Р
О
П
А
С
Т
Ь
Б
Е
З
Д
Н
А
Д
Н
О
3. щольси 9 21
(ответить)
ужас, тихий ужас ,А не игра, благо 3 очка взяли.
(ответить)
лижите мое очко, так приятно, спасибо, говно шестидырочное и его актив стас михайлов
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Ну такое себе... 3 очка не пахнут... Есть и положительные моменты: Салах вроде чуть-чуть начал просыпаться, защита выглядит надежно, Шак и Фаб вливаются в игру. Немного смущает что Щити прет танком. А так - похуй, пляшем дальше.
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Вот в таких матчах и становится ясно - что наше чемпионство просто неизбежно.
Забрали свое и пошли дальше.
Великий чемпионский характер.
Инва!
(ответить)
Очередная победа на классе, тупа иси.
На самом деле очередная победа кое-как, которой могло и не быть. Но как там говорится, добиться результата при плохой игре - признак чемпионской игры? Тогда Ливерка чемпик!
Нужно е6ать Црвену, причём жосско.
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С такой игрой, против такой команды...0-1 считаю как за проигрыш просто.
(ответить)
отскочили портовые обрыганы
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