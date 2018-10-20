Гвардиола рад возвращению Де Брюйне
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рад, что полузащитник Кевин Де Брюйне, наконец, вернулся на поле.
В субботнем матче с "Бернли" бельгиец впервые в сезоне появился на поле "Этихад". Гвардиола рад, что Де Брюйне, наконец, восстановился от травмы колена и помог команде победить 5:0.
"Кевин очень силен, он не чувствует боли. Ему нужно было сыграть, поэтому мы дали ему 30 минут. Выйдет ли он против "Шахтера"? Посмотрим. Мы работаем с ним уже третий год, поэтому он хорошо знает наши задачи и инструкции".
"Кевин поможет нам достичь тех целей, которые мы ставим перед собой. Мы сосредоточены на достижении результата, но, как правило, результат становится следствием нашей игры. Мы всегда это говорили", - сообщил Гвардиола официальному сайту клуба.
20.10.2018 21:25
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Короли вернулись, Уже если честно смотреть апл стало не интересно, громит Сити подряд, Пора Лч брать
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Да это ж преснякова сын
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