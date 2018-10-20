Почеттино: "Нам повезло с Льорисом"

После впечатляющей игры Уго Льориса в гостевом матче с "Вест Хэмом" (0:1) главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал француза одним из лучших голкиперов мира.

Старт сезона для чемпиона Мира в составе сборной Франции откровенно не задался. Во-первых, Льорис был арестован и осужден за вождение в нетрезвом виде; во-вторых, допустил несколько грубых ошибок, в том числе в Лиге Чемпионов.



Лондонское дерби с "Вест Хэмом" Льорис провел на куда более высоком уровне, несколько раз выручив "шпор" после ударов Марко Арнаутовича. Почеттино считает, что Уго в очередной раз доказал соответствие мировому уровню.



"В первом тайме мы играли просто отлично, должны были забивать два или даже три мяча. Во втором Уго снова показал себя одним из лучших голкиперов мира. Он был великолепен сегодня, проявил себя в самый нужный момент. Нам повезло, что у нас есть такой вратарь", - сообщил Почеттино BBC.