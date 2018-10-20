"Тоттенхэм" минимально переиграл "Вест Хэм"

Безупречная игра Уго Льориса в воротах позволила "Тоттенхэму" отстоять минимальную победу в дерби с "Вест Хэмом".

Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини доверил место в старте Аарону Крессуэллу и Роберту Снодграссу, которые заменили Артура Масуаку и Педро Обианга.



В стартовый состав "шпор" вернулись Бен Дэвис и Эрик Ламела, заменив Данни Роуза и Сон Хен Мина.



В первом тайме было много борьбы, как и подобает дерби. Мяч лучше держался у "Тоттенхэма", однако это не находило отражения на опасных моментах, и игра была более-менее равной.



А незадолго до перерыва "шпоры" все-таки открыли счет. Мусса Сиссоко легко разобрался с Фелипе Андерсоном на правом фланге, выполнил заброс к ближней штанге, где Ламела сыграл на опережение и головой послал мяч в ворота — 0:1.



"Тоттенхэм" даже мог удвоить свое преимущество перед самым уходом в раздевалку, однако голкипер Лукаш Фабиански совершил два сейва подряд.



В начале второго тайма "молотобойцы" едва не восстановили равновесие, однако Уго Льорис ответил на спасения Фабиански, выловив мяч из под перекладины после удара головой Марко Арнаутовича.



Вскоре Льорис еще раз не позволил отличиться Арнаутовичу. "Вест Хэм" оживился и делал все возможное, чтобы уйти от поражения, порой слишком рискуя и оставляя свободное пространство "шпорам".



На 85-й минуте вышедший на замену Хавьер Эрнандес все-таки отправил мяч в ворота Льориса, но сделал это из офсайда, в который угодил ассистировавший ему Арнаутович. Гол не был засчитан.



Уже в компенсированное время Льорис в очередной раз выиграл дуэль с выходившим один на один Арнаутовичем и позволил гостям отстоять минимальную победу.



"Тоттенхэм" должен благодарить Уго Льориса за то, что отчаянный штурм "Вест Хэма" не принес своих плодов. "Шпоры" одержали свою четвертую победу подряд в Премьер-Лиге, продолжая делать результат при не самый убедительной игре.



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче