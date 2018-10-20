"Сити" сокрушил "Бернли" в доминирующей манере

Манчестер Сити "Манчестер Сити" в доминирующем стиле переиграл "Бернли", отправив в ворота своего соперника пять безответных мячей.

Относительно безголевой ничьей против "Ливерпуля" в стартовом составе "горожан" появились Венсан Компани и Лерой Сане, заменив Кайла Уолкера и Рахима Стерлинга. Выздоровевший Кевин Де Брюйне расположился в запасе.

У "бордовых" Стифен Дефур и Джефф Хендрик вышли вместо Эшли Барнса и Эшли Вествуда.

"Сити" с самого начала принялся нагнетать давление, и стартовый натиск принес свои плоды. На 17-й минуте Давид Сильва прострелил вдоль ворот к дальней штанге, где защитники "Бернли" прозевали Серхио Агуэро — 0:1.

Этот гол так и остался единственным в первом тайме, хотя преимущество хозяев было подавляющим. Только Джо Харт, бывший голкипер "горожан", позволял гостям оставаться в игре, совершив несколько хороших сейвов.

Во втором тайме "Сити" быстро снял все вопросы об исходе матча. На 54-й минуте Джек Корк сбил Сане в штрафной, и все игроки остановились как вкопанные, ожидая решения рефери. Все, за исключением Давида Сильвы, который продолжил игру и вывел на удар Бернарду Силву — 2:0.

Спустя еще две минуты "бордовые" отбились после углового, однако мяч на подступах к штрафной подхватил Фернандиньо и тут же нанес крученый удар в верхний угол ворот — 3:0.

Сделав счет разгромным, хозяева позволили себе немного расслабиться, однако их преимущество по-прежнему не вызывало никаких вопросов. На 83-й минуте Сане замешкался с ударом, но Фернандиньо вернул мяч своей команде и вывел на отличную позицию Рияда Махреза, который закрутил мяч в "девятку" — 4:0.

Спустя еще несколько минут активный Сане все-таки был вознагражден своим голом. Лерой откликнулся на прострел Бенжамена Менди с левого фланга — 5:0.

"Бернли" так и не нанес ни одного удара в створ за весь матч, показав очень слабую игру — в том числе в обороне, потому что некоторые из голов "Сити" получились слишком простыми.

"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче



Метки Бернли, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2018 18:55

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Последние комментарии:




  1. kolyandr 20.10.2018 20:19 # kolyandr
    лаллана чето изи катает, пасы бы теперь давать начать

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  2. skychnie-oboi 20.10.2018 20:19 # skychnie-oboi
    Салах все атаки запаривает.Какие то ненужные микро отыгрыши микро пятки, пас не в ногу...

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  3. danaida 20.10.2018 20:19 # danaida
    9 Манчестер Юнайтед 9 14

    Источник: http://fapl.ru/posts/66043/?c=1

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  4. electric 20.10.2018 20:19 # electric
    Норм на расслабоне ведём у супермотивированной команды.

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  5. slash-lfc 20.10.2018 20:19 # slash-lfc
    Нужно забивать второй, ибо пiзда.

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  6. ccchelsea 20.10.2018 20:19 # ccchelsea
    Хаддер хорош, просто не хватает класса игроков. Не ожидал, что они так круто будут играть.

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  7. ba-29 20.10.2018 20:17 # ba-29
    Ща бы быть колбасником и думать о чемпионстве. Лол. Вас возят рылом по полю сраный хадер

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  8. electric 20.10.2018 20:17 # electric
    никакого пенальти не было.

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  9. el-ray 20.10.2018 20:16 # el-ray
    портовые обрыганы по привычке сосут хуишко

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  10. fanstevengerrard 20.10.2018 20:15 # fanstevengerrard
    Ну пенальти был так-то.

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  11. skychnie-oboi 20.10.2018 20:15 # skychnie-oboi
    Лалана гандон снял гол у Старра.

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  12. ccchelsea 20.10.2018 20:14 # ccchelsea
    Чистый гол не засчитали, лол.

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  13. trahalshik01 20.10.2018 20:13 # trahalshik01
    всё равно выебем же портовых на энфилде

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  14. electric 20.10.2018 20:12 # electric
    Казалось бы такие костоломы у хаддера, а падают аки янги.

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  15. slash-lfc 20.10.2018 20:10 # slash-lfc
    Бля, какая дыра справа, Гомез проигрывает позицию.

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  16. electric 20.10.2018 20:08 # electric
    Оливер неадекват пздц

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  17. scouser2005 20.10.2018 20:05 # scouser2005
    Не хватает Коутинью с его дальнобойными ударами точно в девятку.

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  18. electric 20.10.2018 20:05 # electric
    напрягает эта лалала

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  19. rap-woiska 20.10.2018 20:02 # rap-woiska
    xyя он вдарил

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  20. webfoot 20.10.2018 20:01 # webfoot
    4 левши в атаке, забили правой

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