"Сити" сокрушил "Бернли" в доминирующей манере

"Манчестер Сити" в доминирующем стиле переиграл "Бернли", отправив в ворота своего соперника пять безответных мячей.

Относительно безголевой ничьей против "Ливерпуля" в стартовом составе "горожан" появились Венсан Компани и Лерой Сане, заменив Кайла Уолкера и Рахима Стерлинга. Выздоровевший Кевин Де Брюйне расположился в запасе.



У "бордовых" Стифен Дефур и Джефф Хендрик вышли вместо Эшли Барнса и Эшли Вествуда.



"Сити" с самого начала принялся нагнетать давление, и стартовый натиск принес свои плоды. На 17-й минуте Давид Сильва прострелил вдоль ворот к дальней штанге, где защитники "Бернли" прозевали Серхио Агуэро — 0:1.



Этот гол так и остался единственным в первом тайме, хотя преимущество хозяев было подавляющим. Только Джо Харт, бывший голкипер "горожан", позволял гостям оставаться в игре, совершив несколько хороших сейвов.



Во втором тайме "Сити" быстро снял все вопросы об исходе матча. На 54-й минуте Джек Корк сбил Сане в штрафной, и все игроки остановились как вкопанные, ожидая решения рефери. Все, за исключением Давида Сильвы, который продолжил игру и вывел на удар Бернарду Силву — 2:0.



Спустя еще две минуты "бордовые" отбились после углового, однако мяч на подступах к штрафной подхватил Фернандиньо и тут же нанес крученый удар в верхний угол ворот — 3:0.



Сделав счет разгромным, хозяева позволили себе немного расслабиться, однако их преимущество по-прежнему не вызывало никаких вопросов. На 83-й минуте Сане замешкался с ударом, но Фернандиньо вернул мяч своей команде и вывел на отличную позицию Рияда Махреза, который закрутил мяч в "девятку" — 4:0.



Спустя еще несколько минут активный Сане все-таки был вознагражден своим голом. Лерой откликнулся на прострел Бенжамена Менди с левого фланга — 5:0.



"Бернли" так и не нанес ни одного удара в створ за весь матч, показав очень слабую игру — в том числе в обороне, потому что некоторые из голов "Сити" получились слишком простыми.



"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче