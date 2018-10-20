"Сити" сокрушил "Бернли" в доминирующей манере
"Манчестер Сити" в доминирующем стиле переиграл "Бернли", отправив в ворота своего соперника пять безответных мячей.
Относительно безголевой ничьей против "Ливерпуля" в стартовом составе "горожан" появились Венсан Компани и Лерой Сане, заменив Кайла Уолкера и Рахима Стерлинга. Выздоровевший Кевин Де Брюйне расположился в запасе.
У "бордовых" Стифен Дефур и Джефф Хендрик вышли вместо Эшли Барнса и Эшли Вествуда.
"Сити" с самого начала принялся нагнетать давление, и стартовый натиск принес свои плоды. На 17-й минуте Давид Сильва прострелил вдоль ворот к дальней штанге, где защитники "Бернли" прозевали Серхио Агуэро — 0:1.
Этот гол так и остался единственным в первом тайме, хотя преимущество хозяев было подавляющим. Только Джо Харт, бывший голкипер "горожан", позволял гостям оставаться в игре, совершив несколько хороших сейвов.
Во втором тайме "Сити" быстро снял все вопросы об исходе матча. На 54-й минуте Джек Корк сбил Сане в штрафной, и все игроки остановились как вкопанные, ожидая решения рефери. Все, за исключением Давида Сильвы, который продолжил игру и вывел на удар Бернарду Силву — 2:0.
Спустя еще две минуты "бордовые" отбились после углового, однако мяч на подступах к штрафной подхватил Фернандиньо и тут же нанес крученый удар в верхний угол ворот — 3:0.
Сделав счет разгромным, хозяева позволили себе немного расслабиться, однако их преимущество по-прежнему не вызывало никаких вопросов. На 83-й минуте Сане замешкался с ударом, но Фернандиньо вернул мяч своей команде и вывел на отличную позицию Рияда Махреза, который закрутил мяч в "девятку" — 4:0.
Спустя еще несколько минут активный Сане все-таки был вознагражден своим голом. Лерой откликнулся на прострел Бенжамена Менди с левого фланга — 5:0.
"Бернли" так и не нанес ни одного удара в створ за весь матч, показав очень слабую игру — в том числе в обороне, потому что некоторые из голов "Сити" получились слишком простыми.
"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче
20.10.2018 18:55
Просмотров: 1544
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лаллана чето изи катает, пасы бы теперь давать начать
(ответить)
Салах все атаки запаривает.Какие то ненужные микро отыгрыши микро пятки, пас не в ногу...
(ответить)
9 Манчестер Юнайтед 9 14
Источник: http://fapl.ru/posts/66043/?c=1
(ответить)
Норм на расслабоне ведём у супермотивированной команды.
(ответить)
Нужно забивать второй, ибо пiзда.
(ответить)
Хаддер хорош, просто не хватает класса игроков. Не ожидал, что они так круто будут играть.
(ответить)
Ща бы быть колбасником и думать о чемпионстве. Лол. Вас возят рылом по полю сраный хадер
(ответить)
никакого пенальти не было.
(ответить)
портовые обрыганы по привычке сосут хуишко
(ответить)
Ну пенальти был так-то.
(ответить)
Лалана гандон снял гол у Старра.
(ответить)
Чистый гол не засчитали, лол.
(ответить)
всё равно выебем же портовых на энфилде
(ответить)
Казалось бы такие костоломы у хаддера, а падают аки янги.
(ответить)
Бля, какая дыра справа, Гомез проигрывает позицию.
(ответить)
Оливер неадекват пздц
(ответить)
Не хватает Коутинью с его дальнобойными ударами точно в девятку.
(ответить)
напрягает эта лалала
(ответить)
xyя он вдарил
(ответить)
4 левши в атаке, забили правой
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий