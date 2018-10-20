Моуриньо и Сарри прокомментировал стычку у бровки в конце матча

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо и Маурицио Сарри прокомментировали стычку, которая произошла у бровки в самой концовке матча между "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Один из ассистентов Сарри вызвал огромное негодование у Моуриньо, отпраздновав поздний гол Росса Барки непосредственно перед скамейкой гостевой команды. Жозе тут же вскочил с места и принялся выяснять отношения. В эту стычку оказались вовлечены члены обоих тренерских штабов и даже игроки.

После матча Моуриньо принизил значимость этого инцидента и заверил, что получил сатисфакцию от провокатора.

"Дело не в праздновании. Дело в плохом воспитании, но я тоже совершал ошибки в футбольных матчах и буду совершать еще, поэтому я принял его извинения, когда он подошел ко мне после матча".

"Маурицио видел это и сказал, что разберется со всем в частном порядке. Я принял его извинения и извинения того молодого парня, что затем подошел ко мне", — цитирует Моуриньо The Independent.

Сарри также прокомментировал случившееся и признал, что его помощник поступил неправильно.

"Я уже поговорил с Жозе после матча, мы были неправы в этой ситуации. Я сказал своему помощнику, что он должен извиниться перед Моуриньо. Это мы и сделали. Думаю, это конец истории. Мы сделали ошибку, мы были неправы".

"Будут ли какие-либо последствия для помощника? Я пока не знаю, но я немедленно вешался в ситуацию и поговорил с ним. Также я поговорю снова, поскольку должен убедиться, что он понял: он совершил большую ошибку", — сообщил Сарри.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2018 18:25

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  1. recyjoed 20.10.2018 18:29 # recyjoed
    какой то ублюдок в тренерах у пенсов. маур правильно поступил, но мог и успеть в глаз ткнуть)) А так опоздал!

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