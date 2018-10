Моуриньо и Сарри прокомментировал стычку у бровки в конце матча

Жозе Моуриньо и Маурицио Сарри прокомментировали стычку, которая произошла у бровки в самой концовке матча между "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Один из ассистентов Сарри вызвал огромное негодование у Моуриньо, отпраздновав поздний гол Росса Барки непосредственно перед скамейкой гостевой команды. Жозе тут же вскочил с места и принялся выяснять отношения. В эту стычку оказались вовлечены члены обоих тренерских штабов и даже игроки.



После матча Моуриньо принизил значимость этого инцидента и заверил, что получил сатисфакцию от провокатора.



"Дело не в праздновании. Дело в плохом воспитании, но я тоже совершал ошибки в футбольных матчах и буду совершать еще, поэтому я принял его извинения, когда он подошел ко мне после матча".



"Маурицио видел это и сказал, что разберется со всем в частном порядке. Я принял его извинения и извинения того молодого парня, что затем подошел ко мне", — цитирует Моуриньо The Independent.



Сарри также прокомментировал случившееся и признал, что его помощник поступил неправильно.



"Я уже поговорил с Жозе после матча, мы были неправы в этой ситуации. Я сказал своему помощнику, что он должен извиниться перед Моуриньо. Это мы и сделали. Думаю, это конец истории. Мы сделали ошибку, мы были неправы".



"Будут ли какие-либо последствия для помощника? Я пока не знаю, но я немедленно вешался в ситуацию и поговорил с ним. Также я поговорю снова, поскольку должен убедиться, что он понял: он совершил большую ошибку", — сообщил Сарри.





