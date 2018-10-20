Сарри: "Юнайтед" навязал нам свою игру в заключительные полчаса"

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри посетовал, что его команда перестала играть в свой футбол в заключительные полчаса матча против "Манчестер Юнайтед".

Подопечные Сарри очень уверенно выглядели в первом тайме домашнего матча и заслужено повели в счете, однако после перерыва игра изменилась, и "красные дьяволы" забили два гола.



Избежать поражения "синим" удалось только на исходе компенсированного времени, и Маурицио признает, что его команда упустила нити игры по ходу второго тайма.



"Мы очень хорошо играли в первый час, но затем мы играли в игру, которую навязал нам "Юнайтед". В игре стало много физической борьбы, а в этом отношении "Юнайтед" лучше нас".



"Я расстроен заключительными 30 минутами. Мы могли победить, но в конце концов и одного очка достаточно".



"Наша игра организована не для длинных забросов мяча, потому что обычно мы играем в короткий пас. Так что мы не выглядели организованно в заключительные полчаса. Это не наш футбол. Я предпочитаю играть в свой футбол 90 минут", — сообщил Сарри BBC.