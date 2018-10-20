Моуриньо: "Мы были лучшей командой на поле"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "ужасным результатом" ничью против "Челси".

В субботнем матче на "Стэмфорд Бридж" "красные дьяволы" пропустили первыми, однако во втором тайме преобразились и вышли вперед благодаря дублю Антони Мартиаля.



Все шло к победе "Юнайтед", однако на исходе компенсированного времени Росс Баркли избавил свою команду от первого поражения в сезоне — 2:2. Моуриньо глубоко опечален упущенной победой, поскольку считает, что "дьяволы" были на порядок лучше "Челси".



"Мы были лучшей командой на поле. До матча можно было сказать, что одно очко на "Стэмфорд Бридж" стало бы хорошим результатом и побеждать здесь так сложно, но после матча, учитывая характер игры, можно сказать, что это ужасный результат для нас и феноменальный результат для них".



"Мы были активны, мы не давали им разбежаться, мы хорошо сдерживали Азара и Жоржиньо. При счете 1:2 мы имели возможности, чтобы забить третий гол. Мы были лучшей командой, мы спокойно контролировали игру".



"Надеюсь, каждый рефери будет поступать, как и Майк Дин, добавляя шесть минут. Я не знаю, откуда он взялись. Мы постоянно старались играть, не позволяя себе тянуть время".



"При угловых у нас была частично зонная оборона, частично персональная. Каждый игрок знает с закрытыми глазами, кого он должен опекать и где его пространство. Я доволен всем за исключением результата — ужасного результата для нас", — сообщил Моуриньо Sky Sports.