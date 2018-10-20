Клопп: "Фабиньо очень близок к стартовому составу"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз заверил, что полузащитник Фабиньо вот-вот начнет играть регулярно.

К концу октября Фабиньо, приобретенный летом у "Монако" за 43.7 миллионов фунтов, до сих пор еще не выходил в стартовом составе "красных" в рамках Премьер-Лиги. Нередко бразильцу вообще не находится места в заявке команды на матч.



Однако Клопп убежден, что ситуация вскоре изменится. Юрген даже приводит пример Илкая Гюндогана, который после своего трансфера в дортмундскую "Боруссию" застрял на полгода в резерве.



"Я так часто сталкивался с подобной ситуацией. Даже не могу поверить, насколько часто. Мне не нравится рассказывать слишком много старых историй, но Илкай Гюндоган не играл у меня полгода. Единственная разница в том, что он был молодым игроком из "Нюрнберга", и никто не задавал вопросов насчет него".



"Гюндоган спрашивал меня, почему не проходит в состав, у него было много сложных моментов. Ты должен быть готов, и когда придет время, я приму решение, готов ты или нет".



"Мы уже приняли решение, что он правильный игрок, когда купили его. Теперь нам нужно работать сообща, и я не вижу в этом никаких проблем".



"Он близок, очень близок к стартовому составу. Он никогда не был далек. Однако я не видел его 10 дней, и мне сложно судить о его состоянии. Он должен привыкнуть к различным вещам".



"Мне не очень комфортно, когда люди спрашивают, почему какой-то игрок не играет, но я не слишком переживаю на этот счет. Я каждый раз объясняю, но единственная причина заключается в том, что в конкретный момент времени есть другой игрок, который подходит лучше".



"Не имеет значения, кто играет на конкретной позиции, если этот игрок превосходит других, если он свежее. Новичку нужно сократить это отставание. Это всегда требует времени, и в этом состоит наш план", — цитирует Клоппа Daily Mirror.