"Челси" ушел от поражения против "Юнайтед" на последних секундах

Росс Баркли Гол Росса Баркли на исходе компенсированного времени позволил "Челси" избежать первого поражения в сезоне и вырвать ничью против "Манчестер Юнайтед" — 2:2.

Относительно победы 0:3 над "Саутгемптоном" в стартовом составе "синих" появились Матео Ковачич и Альваро Мората, заменив Росса Баркли и Оливье Жиру.

Пара перестановок произошла и у "красных дьяволов". Вместо Эрика Байи и Скотта Мактоминея появились Виктор Линделеф и Хуан Мата.

В начале матче гости мало владели мячом и слишком глубоко оборонялись, из-за чего "Челси" чувствовал себя по-хозяйски и пытался играть в привычный для Маурицио Сарри футбол.

Первый потенциально опасный момент возник на девятой минуте, когда Эден Азар заработал второй подряд стандарт. Однако Виллиан безобразно пробил с самых подступов к штрафной площади, не сумев толком закрутить мяч.

"Юнайтед" впервые огрызнулся на 16-й минуте, когда Ромелу Лукаку легко перепрыгнул Ковачича с Жоржижньо, но головой пробил мимо.

"Синие" смотрелись лучше, были активнее и настойчивее, и это давление принесло свои плоды. На 21-й минуте Виллиан выполнил подачу с углового, Антонио Рюдигер ушел от опеки Поля Погба и головой послал мяч в угол ворот Давида Де Хеа — 1:0.

В дальнейшем "Челси" остепенился, предпочитая полностью контролировать игру и не оставлять сопернику даже малейших шансов на быстрые контратаки. А вот с атаками позиционными у "дьяволов" по-прежнему были огромные проблемы.

В начале второго тайма хозяева имели прекрасную возможность удвоить счет. Жоржиньо протащил мяч вперед и создал момент для Мораты, который технично развернулся около Неманьи Матича, но пробил слабо — мяч стал легкой добычей Де Хеа.

Вскоре уже Азар не смог пробить Де Хеа, а на 55-й минуте последовал ответ гостей. Кеппа Аррисабалага отразил удар Маты из пределов штрафной площади, однако атака "Юнайтед" продолжилась. С помощью двух рикошетов Антони Мартиаль подхватил мяч в паре метров от вратарской и, не опуская снаряд на землю, расстрелял цель — 1:1.

После ответного гола "Юнайтед" буквально вернулся к жизни, принялся смело атаковать и даже играть в прессинг. "Челси" уже не имел прежнего преимущества, как до перерыва.

Игра стала гораздо более открытой, хотя "синие" вполне могли восстановить преимущество в счете. Давид Луис пробил головой мимо после подачи Виллиана со штрафного, а Нголо Канте отметился плотным ударом с дистанции, заставив Де Хеа показать свое мастерство.

Хозяева своими моментами не воспользовались, зато своим воспользовались "дьяволы". На 73-й минуте Мата транзитом через Маркуса Рэшфорда перевел мяч с правого фланга в штрафную, где Мартиаль на резком движении оторвался от защитника и не оставил Аррисабалаге шансов на спасение — 1:2.

В концовке матча "Челси" попытался устроить штурм, но в действиях "синих" было слишком много суеты. "Юнайтед" не стал прижиматься к своим воротам и встречал соперника еще в центре поля.

Предпоследний заслуживающий внимания момент случился в компенсированное время, когда вышедший на замену Жиру явно опередил Линделефа в штрафной площади, но был сбит защитником. Рефери Майк Дин не увидел нарушения правил.

Был и последний в матче момент. За полминуты до финального свистка Рюдигер не смог добить мяч в ворота после попадания Луиса в штангу, зато смог Баркли — 2:2. Гол Росса вызвал небольшую стычку у бровки с участием Жозе Моуриньо, однако Дину удалось привести всех в чувство.

До этого выезда "Юнайтед" проиграл оба своих матча на "Стэмфорд Бридж" при Жозе Моуриньо и даже не мог забить. С третьей попытки многое получилось — "дьяволы" проявили характер, не побоявшись сыграть с "Челси" в открытый футбол, и в целом заслуживали победу, однако потеря ими концентрации в самой концовке позволила "синим" избежать своего первого поражения в сезоне.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2018 16:35

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Последние комментарии:




  1. chebrec 20.10.2018 16:54 # chebrec
    Полегчало когда сравняли
    Негоже дома всирать даже такому мю

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  2. slash-lfc 20.10.2018 16:54 # slash-lfc
    Закономерная ничья между двумя помойками.

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  3. yamateh 20.10.2018 16:54 # yamateh
    За результат конечно обидно, дома нужно обыгрывать всех, если хотим стать чемпионами.

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  4. thegodfather 20.10.2018 16:54 # thegodfather
    красивый чемпионский отскок

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  5. mikkiynwa 20.10.2018 16:53 # mikkiynwa
    Кофе мутится, подносы крутятся, а челче отскакивает.(с)

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  6. hammersmith 20.10.2018 16:52 # hammersmith
    Мората счастлив в Лондоне и готов заключить 10-летний контракт с "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/tags/%CC%EE%F0%E0%F2%E0/?skip=60

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  7. alexomck 20.10.2018 16:52 # alexomck
    Челси на пике формы кое-как отскочил, с помощью судьи, от кризисного МЮ, ну что за топы.

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  8. pauk 20.10.2018 16:52 # pauk
    печально делить очки с таким МЮ
    надеюсь Сарри сделает выводы из игры.
    а МЮ эта ничья тоже в минус - руководство продолжит тянуть с увольнением португальца, что только в минус идет команде.

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  9. bezviz 20.10.2018 16:52 # bezviz
    Как ещё Челси умудряется быть на 1 месте без нападающих, каждая игра с мораторий это 2-5 загубленных верняковых моментов, но саррибол сила, с новым топ напоминаю такой футбол имел бы намного грозную силу, будь у нас написал уровня Агуэро или Кейна, то вряд ли бы Челси вообще потерял бы хоть 1 очко

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  10. scouser2005 20.10.2018 16:50 # scouser2005
    Охуенно получается. Пенсы вниз!

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  11. role-playin 20.10.2018 16:46 # role-playin
    Кристенсена в основу.

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  12. lodi 20.10.2018 16:46 # lodi
    результат по игре.всё правильно тренер Морату ставит,до окна надо давать последние шансы,если точно нет,то сливать однозначно.

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  13. fc-oil 20.10.2018 16:46 # fc-oil
    Норм пенсы отскочили. Спасибо ручному Дину.

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  14. van-dijk 20.10.2018 16:45 # van-dijk
    Скриньте, пенсы, когда ещё такое будет

    1 Челси 9 21

    Источник: http://fapl.ru/posts/66038/?c=1

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  15. naby-keita 20.10.2018 16:45 # naby-keita
    всё пацаны, после матча отпишусь, очкарик нас зовёт

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  16. bezviz 20.10.2018 16:45 # bezviz
    Мда,, настроен счётом, Челси доминировал весь матч а мю только забил 2 несуразных гола, меня это дико бесит, у них моменты появлялись из неоткуда, фарт одним словом, но хоть уушли от поражения

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  17. chebrec 20.10.2018 16:45 # chebrec
    Ожидаемая ничья

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  18. brown-ale 20.10.2018 16:44 # brown-ale
    Во втором тайме Челси выглядели лузерами, а забили с какого-то левого отскока.

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  19. fanat-united 20.10.2018 16:44 # fanat-united
    Отскок пенсов, дин ушнырок

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  20. gerrard08 20.10.2018 16:44 # gerrard08
    По делу результат.
    По первому тайму было вообще без шансов для мю, пенсы очень грамотно оборонялись, успевали и в атаке и в защите. Во втором тайме то-ли устали, то-ли решили что дело сделано. Кароч сами себе создали проблемы, но на поражение не наиграли. У скама Марсиаль конечно дико херит свой потенциал. рэшфорды и лингарды перепиаренные каличи, в то время как француз рил может стать очень опасным атакером.

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