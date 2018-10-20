"Челси" ушел от поражения против "Юнайтед" на последних секундах

Гол Росса Баркли на исходе компенсированного времени позволил "Челси" избежать первого поражения в сезоне и вырвать ничью против "Манчестер Юнайтед" — 2:2.

Относительно победы 0:3 над "Саутгемптоном" в стартовом составе "синих" появились Матео Ковачич и Альваро Мората, заменив Росса Баркли и Оливье Жиру.



Пара перестановок произошла и у "красных дьяволов". Вместо Эрика Байи и Скотта Мактоминея появились Виктор Линделеф и Хуан Мата.



В начале матче гости мало владели мячом и слишком глубоко оборонялись, из-за чего "Челси" чувствовал себя по-хозяйски и пытался играть в привычный для Маурицио Сарри футбол.



Первый потенциально опасный момент возник на девятой минуте, когда Эден Азар заработал второй подряд стандарт. Однако Виллиан безобразно пробил с самых подступов к штрафной площади, не сумев толком закрутить мяч.



"Юнайтед" впервые огрызнулся на 16-й минуте, когда Ромелу Лукаку легко перепрыгнул Ковачича с Жоржижньо, но головой пробил мимо.



"Синие" смотрелись лучше, были активнее и настойчивее, и это давление принесло свои плоды. На 21-й минуте Виллиан выполнил подачу с углового, Антонио Рюдигер ушел от опеки Поля Погба и головой послал мяч в угол ворот Давида Де Хеа — 1:0.



В дальнейшем "Челси" остепенился, предпочитая полностью контролировать игру и не оставлять сопернику даже малейших шансов на быстрые контратаки. А вот с атаками позиционными у "дьяволов" по-прежнему были огромные проблемы.



В начале второго тайма хозяева имели прекрасную возможность удвоить счет. Жоржиньо протащил мяч вперед и создал момент для Мораты, который технично развернулся около Неманьи Матича, но пробил слабо — мяч стал легкой добычей Де Хеа.



Вскоре уже Азар не смог пробить Де Хеа, а на 55-й минуте последовал ответ гостей. Кеппа Аррисабалага отразил удар Маты из пределов штрафной площади, однако атака "Юнайтед" продолжилась. С помощью двух рикошетов Антони Мартиаль подхватил мяч в паре метров от вратарской и, не опуская снаряд на землю, расстрелял цель — 1:1.



После ответного гола "Юнайтед" буквально вернулся к жизни, принялся смело атаковать и даже играть в прессинг. "Челси" уже не имел прежнего преимущества, как до перерыва.



Игра стала гораздо более открытой, хотя "синие" вполне могли восстановить преимущество в счете. Давид Луис пробил головой мимо после подачи Виллиана со штрафного, а Нголо Канте отметился плотным ударом с дистанции, заставив Де Хеа показать свое мастерство.



Хозяева своими моментами не воспользовались, зато своим воспользовались "дьяволы". На 73-й минуте Мата транзитом через Маркуса Рэшфорда перевел мяч с правого фланга в штрафную, где Мартиаль на резком движении оторвался от защитника и не оставил Аррисабалаге шансов на спасение — 1:2.



В концовке матча "Челси" попытался устроить штурм, но в действиях "синих" было слишком много суеты. "Юнайтед" не стал прижиматься к своим воротам и встречал соперника еще в центре поля.



Предпоследний заслуживающий внимания момент случился в компенсированное время, когда вышедший на замену Жиру явно опередил Линделефа в штрафной площади, но был сбит защитником. Рефери Майк Дин не увидел нарушения правил.



Был и последний в матче момент. За полминуты до финального свистка Рюдигер не смог добить мяч в ворота после попадания Луиса в штангу, зато смог Баркли — 2:2. Гол Росса вызвал небольшую стычку у бровки с участием Жозе Моуриньо, однако Дину удалось привести всех в чувство.



До этого выезда "Юнайтед" проиграл оба своих матча на "Стэмфорд Бридж" при Жозе Моуриньо и даже не мог забить. С третьей попытки многое получилось — "дьяволы" проявили характер, не побоявшись сыграть с "Челси" в открытый футбол, и в целом заслуживали победу, однако потеря ими концентрации в самой концовке позволила "синим" избежать своего первого поражения в сезоне.



"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче