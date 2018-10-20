"Челси" ушел от поражения против "Юнайтед" на последних секундах
Гол Росса Баркли на исходе компенсированного времени позволил "Челси" избежать первого поражения в сезоне и вырвать ничью против "Манчестер Юнайтед" — 2:2.
Относительно победы 0:3 над "Саутгемптоном" в стартовом составе "синих" появились Матео Ковачич и Альваро Мората, заменив Росса Баркли и Оливье Жиру.
Пара перестановок произошла и у "красных дьяволов". Вместо Эрика Байи и Скотта Мактоминея появились Виктор Линделеф и Хуан Мата.
В начале матче гости мало владели мячом и слишком глубоко оборонялись, из-за чего "Челси" чувствовал себя по-хозяйски и пытался играть в привычный для Маурицио Сарри футбол.
Первый потенциально опасный момент возник на девятой минуте, когда Эден Азар заработал второй подряд стандарт. Однако Виллиан безобразно пробил с самых подступов к штрафной площади, не сумев толком закрутить мяч.
"Юнайтед" впервые огрызнулся на 16-й минуте, когда Ромелу Лукаку легко перепрыгнул Ковачича с Жоржижньо, но головой пробил мимо.
"Синие" смотрелись лучше, были активнее и настойчивее, и это давление принесло свои плоды. На 21-й минуте Виллиан выполнил подачу с углового, Антонио Рюдигер ушел от опеки Поля Погба и головой послал мяч в угол ворот Давида Де Хеа — 1:0.
В дальнейшем "Челси" остепенился, предпочитая полностью контролировать игру и не оставлять сопернику даже малейших шансов на быстрые контратаки. А вот с атаками позиционными у "дьяволов" по-прежнему были огромные проблемы.
В начале второго тайма хозяева имели прекрасную возможность удвоить счет. Жоржиньо протащил мяч вперед и создал момент для Мораты, который технично развернулся около Неманьи Матича, но пробил слабо — мяч стал легкой добычей Де Хеа.
Вскоре уже Азар не смог пробить Де Хеа, а на 55-й минуте последовал ответ гостей. Кеппа Аррисабалага отразил удар Маты из пределов штрафной площади, однако атака "Юнайтед" продолжилась. С помощью двух рикошетов Антони Мартиаль подхватил мяч в паре метров от вратарской и, не опуская снаряд на землю, расстрелял цель — 1:1.
После ответного гола "Юнайтед" буквально вернулся к жизни, принялся смело атаковать и даже играть в прессинг. "Челси" уже не имел прежнего преимущества, как до перерыва.
Игра стала гораздо более открытой, хотя "синие" вполне могли восстановить преимущество в счете. Давид Луис пробил головой мимо после подачи Виллиана со штрафного, а Нголо Канте отметился плотным ударом с дистанции, заставив Де Хеа показать свое мастерство.
Хозяева своими моментами не воспользовались, зато своим воспользовались "дьяволы". На 73-й минуте Мата транзитом через Маркуса Рэшфорда перевел мяч с правого фланга в штрафную, где Мартиаль на резком движении оторвался от защитника и не оставил Аррисабалаге шансов на спасение — 1:2.
В концовке матча "Челси" попытался устроить штурм, но в действиях "синих" было слишком много суеты. "Юнайтед" не стал прижиматься к своим воротам и встречал соперника еще в центре поля.
Предпоследний заслуживающий внимания момент случился в компенсированное время, когда вышедший на замену Жиру явно опередил Линделефа в штрафной площади, но был сбит защитником. Рефери Майк Дин не увидел нарушения правил.
Был и последний в матче момент. За полминуты до финального свистка Рюдигер не смог добить мяч в ворота после попадания Луиса в штангу, зато смог Баркли — 2:2. Гол Росса вызвал небольшую стычку у бровки с участием Жозе Моуриньо, однако Дину удалось привести всех в чувство.
До этого выезда "Юнайтед" проиграл оба своих матча на "Стэмфорд Бридж" при Жозе Моуриньо и даже не мог забить. С третьей попытки многое получилось — "дьяволы" проявили характер, не побоявшись сыграть с "Челси" в открытый футбол, и в целом заслуживали победу, однако потеря ими концентрации в самой концовке позволила "синим" избежать своего первого поражения в сезоне.
"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
20.10.2018 16:35
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Последние комментарии:
Полегчало когда сравняли
Негоже дома всирать даже такому мю
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Закономерная ничья между двумя помойками.
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За результат конечно обидно, дома нужно обыгрывать всех, если хотим стать чемпионами.
(ответить)
красивый чемпионский отскок
(ответить)
Кофе мутится, подносы крутятся, а челче отскакивает.(с)
(ответить)
Мората счастлив в Лондоне и готов заключить 10-летний контракт с "Челси"
Источник: http://fapl.ru/tags/%CC%EE%F0%E0%F2%E0/?skip=60
(ответить)
Челси на пике формы кое-как отскочил, с помощью судьи, от кризисного МЮ, ну что за топы.
(ответить)
печально делить очки с таким МЮ
надеюсь Сарри сделает выводы из игры.
а МЮ эта ничья тоже в минус - руководство продолжит тянуть с увольнением португальца, что только в минус идет команде.
(ответить)
Как ещё Челси умудряется быть на 1 месте без нападающих, каждая игра с мораторий это 2-5 загубленных верняковых моментов, но саррибол сила, с новым топ напоминаю такой футбол имел бы намного грозную силу, будь у нас написал уровня Агуэро или Кейна, то вряд ли бы Челси вообще потерял бы хоть 1 очко
(ответить)
Охуенно получается. Пенсы вниз!
(ответить)
Кристенсена в основу.
(ответить)
результат по игре.всё правильно тренер Морату ставит,до окна надо давать последние шансы,если точно нет,то сливать однозначно.
(ответить)
Норм пенсы отскочили. Спасибо ручному Дину.
(ответить)
Скриньте, пенсы, когда ещё такое будет
1 Челси 9 21
Источник: http://fapl.ru/posts/66038/?c=1
(ответить)
всё пацаны, после матча отпишусь, очкарик нас зовёт
(ответить)
Мда,, настроен счётом, Челси доминировал весь матч а мю только забил 2 несуразных гола, меня это дико бесит, у них моменты появлялись из неоткуда, фарт одним словом, но хоть уушли от поражения
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Ожидаемая ничья
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Во втором тайме Челси выглядели лузерами, а забили с какого-то левого отскока.
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Отскок пенсов, дин ушнырок
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По делу результат.
По первому тайму было вообще без шансов для мю, пенсы очень грамотно оборонялись, успевали и в атаке и в защите. Во втором тайме то-ли устали, то-ли решили что дело сделано. Кароч сами себе создали проблемы, но на поражение не наиграли. У скама Марсиаль конечно дико херит свой потенциал. рэшфорды и лингарды перепиаренные каличи, в то время как француз рил может стать очень опасным атакером.
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