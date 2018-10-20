Моура: "Футбол спас меня от преступной жизни"

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура рассказал, что мечта стать футболистом уберегла его от того, что окунуться в преступный мир.

Азам футбола Моура учился в Сан-Паулу — самом криминальном городе Бразилии, который уже много лет лидирует по рейтингу убийств во всей Южной Америке.



Многие друзья и знакомые Моуры пошли иным путем, однако сам Лукас слишком сильно хотел играть в футбол, чтобы отказаться от своей мечты.



"Все было очень по-другому в моей молодости. Меня окружало насилие, банды, оружие, наркотики — все атрибуты криминальной жизни".



"У меня были друзья, которые стали преступниками. Некоторые из них в тюрьме, некоторые мертвы. Они выбрали плохой путь".



"Я много играл в футбол на улицах. Я мечтал стать футболистом — и поэтому я не ступил на плохой путь. Я всегда верил, что смогу реализовать свою мечту и обеспечить другую жизнь своей семье. Мои родители показали мне хороший путь. Воспитание, которое они мне дали, и моя мечта стать футболистом никогда не позволяли мне свернуть с пути. Я не мог себе представить, что буду заниматься чем-либо другим, потому что внутри я всегда верил, что стану футболистом", — рассказал Моура Evening Standard.