Уорнок уже не верит, что "Кардифф" спасется от вылета

Нил Уорнок Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок уже не верит, что его команда останется в Премьер-Лиге на следующий сезон.

К концу октября серебрянные медалисты Чемпионшипа набрали всего два очка в восьми стартовых матчах. Уорнок считает, что с такими результатами "Кардифф" обречен на вылет из Премьер-Лиги.

"Я бы не поставил на то, что мы останемся в Премьер-Лиге. Но в прошлом сезоне я даже представить себе не мог, что мы поднимемся из Чемпионшипа. Я бы сэкономил вместо того, чтобы поставить на нас".

"Мы знаем свое место, мы прекрасно понимаем свое положение. Но ребята должны решить: хотят они остаться в Премьер-Лиге с "Кардиффом" или с любым другим клубом", - цитирует Уорнока BBC.




Метки Кардифф, Премьер-Лига, Уорнок

Автор foxmcfc   

Дата 20.10.2018 15:00

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  1. gerrard08 20.10.2018 15:10 # gerrard08
    После игры с лфк надо его увольнять. Тренер чисто чтоб с чш вытаскивать.

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